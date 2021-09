Kate Middleton, royal baby in arrivo: la duchessa vuole il quarto figlio L’esperto reale Duncan Larcombe ne è convinto: la famiglia reale potrebbe allargarsi molto presto. Kate Middleton avrebbe tempo ha infatti il desiderio di dare una sorellina o un fratellino a Charlotte, George e Louis. Quarto figlio in arrivo dunque?

A cura di Giusy Dente

Tutti la amano e tutti vedono in lei una perfetta futura regina: Kate Middleton sin dal suo ingresso nella royal family non ha mai sbagliato un colpo e negli anni la sua fama non ha fatto altro che crescere. La più amata è proprio lei, addirittura più di Elisabetta II secondo un recente sondaggio online perché umile, generosa, elegante e innegabilmente molto bella. Di recente lei e William hanno festeggiato i 10 anni di matrimonio, un decennio in cui hanno allargato la famiglia. I tre principini stanno crescendo in un clima più normale possibile, circondati da poca esposizione mediatica. I genitori cercano di preservare la loro privacy il più possibile e di farli vivere sereni, alla pari di qualunque bambino della loro età. Ora il primogenito George ha 8 anni, Charlotte 5 e il piccolo Louis 3. Chissà che presto a loro non si aggiunga anche il royal baby numero 4.

Kate Middleton vuole il quarto figlio

Da tempo si rincorrono le voci su una possibile quarta gravidanza di Kate Middleton in arrivo. Lei e William non hanno mai fatto mistero di amare il ruolo di genitori: per loro la famiglia è importantissima, è al primo posto. Ma mentre William è tra i due il più restio ad allargarla ulteriormente, è proprio la duchessa quella più propensa a dare un fratellino o una sorellina a George, Charlotte e Louis. La voce risale addirittura al 2018 e negli anni si è fatta sempre più insistente, arrestata dalla pandemia, che senza dubbio ha sconvolto i piani di tutti, compresi quelli dei reali. Anche loro hanno dovuto adattarsi e probabilmente accantonare l'idea di mettere in cantiere un bebè, in attesa di tempi migliori.

Ma ora, grazie anche al vaccino, sembra che la possibilità sia stata nuovamente presa in considerazione, stando a quanto hanno affermato alcuni esperti reali. Tra l'altro, il periodo estivo è quello in cui i riflettori si spengono sui reali, in assenza di eventi ufficiali che li vedono coinvolti. La stessa Kate Middleton non si vede in pubblico da un po', circostanza che ha addirittura fatto circolare la voce che la duchessa di Cambridge fosse già incinta. Che lo sia o no, l'esperto reale Duncan Larcombe è comunque convinto che la famiglia si allargherà: "Non credo che Kate e William abbiano mai escluso la possibilità del bambino numero quattro. I figli tirano fuori davvero il meglio da loro e Kate è una madre naturale e molto premurosa. Non sarei sorpreso se decidessero di avere un altro bambino" ha detto. La fatidica notizia potrebbe dunque arrivare davvero molto presto.