Kate Middleton è l’unica proprietaria dell’immagine dei figli: così preserva la privacy dei principini Kate Middleton ha preso una decisione importante per preservare la privacy dei figli: a partire da questo momento sarà lei l’unica “proprietaria” delle immagini di George, Charlotte e Louis. Così facendo, spera di mettere fine alle polemiche digitali e di ribellarsi ai paparazzi.

I Royal Babies non appaiono in pubblico con particolare frequenza, da sempre la famiglia reale preferisce preservare la loro privacy, così da assicurargli un'infanzia il più "normale" possibile. I Cambridge lo sanno bene ed è proprio per questo che portano i figli George, Charlotte e Louis agli eventi ufficiali solo di rado. Di recente, ad esempio, hanno avuto una brutta esperienza col primogenito, che è stato preso di mira sul web dopo aver preso parte alla finale di Euro 2020 dallo stadio di Wembley. Per risolvere tutto senza particolari inconveniente Kate Middleton ha deciso di prendere in mano la situazione, occupandosi personalmente dell'immagine pubblica dei figli.

Kate Middleton si ribella ai paparazzi

Fino a qualche giorno fa si diceva che George non avrebbe avuto un ritratto social ufficiale per il compleanno ma nel giorno dei suoi 8 anni i piani sono stati stravolti. Il principino è apparso meraviglioso e sorridente in primo piano in una nuova foto condivisa su Instagram: a realizzarla è stata Kate Middleton che, stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, avrebbe assunto la proprietà dell'immagine pubblica dei figli George, Charlotte e Louis. Da ora in poi, dunque, sarà solo lei a immortalare i principini, così da "ribellarsi" ai paparazzi e da preservare al massimo la privacy dei bimbi.

La Duchessa e la passione per la fotografia

Non è una novità che la Duchessa abbia la passione per la fotografia, negli ultimi anni è diventata famosa per gli scatti dolci e spontanei in cui ha rivelato il lato più umano e tenero di tutti i suoi familiari, solo ora però avrà la possibilità di dare il meglio di lei. Non sorprende che gli esperti reali abbiano dichiarato che contro di lei i paparazzi hanno "vita breve", visto che le immagini realizzate di suo pugno sono molto più preziose di quelle "rubate" tra le strade londinesi. L'unica cosa che interessa a Kate, però, è il bene dei figli che, rispetto alle precedenti generazioni reali, vivono in un'epoca digitale in cui è più facile finire al centro delle polemiche. A partire d questo momento, però, le cose cambieranno per i Cambridge: la mamma Duchessa riuscirà a difendere la privacy dei piccoli eredi al trono?