Kasia Smutniak, il nuovo look è mannish: ora il tailleur si indossa con le sneakers Pantaloni a palazzo, giacca oversize, sneakers: ecco pronto il look perfetto per una passeggiata all’insegna della comodità, ma senza rinunciare allo stile! Kasia Smutniak si conferma una fan del mannish e stavolta ha scelto un tailler morbido, di colore scuro, abbinandolo a delle scarpe da ginnastica bianche.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak

Spopola lo stile mannish. Questa moda ha contagiato davvero donne di qualunque età, celebrities comprese, che amano sfoggiare i loro tailleur dal taglio maschile in qualunque occasione. L'ultima, in ordine di tempo, è Kasia Smutniak, che ha proposto anche un abbinamento apparentemente insolito, all'insegna della comodità, che dona al look un tono davvero giovanile e sobrio, senza per questo renderlo meno stiloso.

Tutte pazze per lo stile mannish

Pensare al tailleur con giacca e pantaloni fa pensare innanzitutto al guardaroba maschile e fa pensare anche a qualcosa di rigoroso, di elegante, magari un'occasione di lavoro importante o comunque qualcosa di formale. In realtà, con alcuni accorgimenti questo abbinamento può risultare estremamente femminile e si può prestare tranquillamente anche a un utilizzo quotidiano, senza andare a scomodare chissà quale ricorrenza. Sono i dettagli a fare la differenza, come sempre. Mentre i pantaloni skinny e le giacche avvitate sono quelle che esaltano maggiormente le forme femminili, i capi spalla oversize e i pantaloni palazzo sono quelli tipicamente mannish, ideali per qualunque fisicità.

E in questo caso, si può passare con disinvoltura da un top a una camicia bon ton, da una decollété con tacco a spillo a una scarpa da ginnastica, a seconda del risultato finale che si vuole ottenere. Anche le celebrities hanno imparato a lasciarsi ispirare dal guardaroba maschile: sono sempre di più quelle che si lasciano conquistare dallo stile mannish, aggiungendo dettagli a seconda dell'occasione. È fan del tailleur con giacca e pantaloni, per esempio, Chiara Ferragni e come lei anche Melissa Satta. E che dire di Rosa Perrotta, che al Festival del Cinema di Venezia ha reinterpretato la moda mannish in chiave premaman.

Anche Kasia Smutniak per una passeggiata in giardino ha optato per un tailleur giacca e pantaloni in stile mannish. Non è la prima volta per l'attrice, che ha una predilezione per i capi dal taglio maschile. A Venezia 77 aveva sfilato sul red carpet proprio con un completo firmato Giorgio Armani: giacca senza reggiseno, pantaloni alla caviglia e sandali con tacco a spillo. Questi ultimi hanno contribuito a rendere l'outfit femminile ed elegante, mentre per la passeggiata in giardino ha scelto la comodità e la praticità. Il tailleur lo ha abbinato a delle sneakers bianche, che si confermano un vero e proprio must have, da tenere sempre nell'armadio: si prestano davvero a qualunque abbinamento e sono un vero e proprio salva-look. Lo dimostra anche la scelta della Smutniak!