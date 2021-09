Venezia 2021, Rosa Perrotta incinta col tailleur: reinterpreta la moda mannish in versione premaman Ieri sera a Venezia 78 si è tenuta la prima del film America Latina e tra le star che hanno calcato il red carpet c’era anche Rosa Perrotta. L’influencer è incinta ed è apparsa raggiante al fianco del fidanzato Pietro Tartaglione: ha “reinterpretato” la moda mannish in versione premaman, mettendo in risalto il pancione con dei pantaloni a vita alta.

La 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia si avvicina al termine ma, nonostante ciò, sono ancora moltissime le star che giorno dopo giorno accorrono al Lido, attirando così l'attenzione di tutti i fotografi presenti. Ieri è stato il turno di Rosa Perrotta che, dopo essere arrivata in Laguna in come una dea della maternità, in serata ha preferito rivoluzionare il suo stile. Piuttosto che i soliti abiti ampi perfetti per la gravidanza, per il red carpet del film America Latina ha preferito seguire il trend della moda mannish, reinterpretandolo in versione premaman. Al suo fianco c'è sempre stato il fidanzato Pietro Tartaglione, che non ha potuto fare a meno di cullarle il pancione e di baciarla con dolcezza di fronte i riflettori.

Il tailleur azzurro di Rosa Perrotta a Venezia 78

Chi ha detto che una futura mamma deve necessariamente mascherare il pancione o al massimo esaltarlo con degli eterei abiti da dea? Rosa Perrotta ha stravolto le regole della moda premaman, presentandosi sul red carpet di Venezia in tailleur. Ha indossato un completo azzurro firmato Atelier Emé, un modello con pantaloni palazzo a vita alta che le hanno fasciato il pancione e una giacca in tinta con il bavero di raso. Ha portato quest'ultima sbottonata, mettendo in vista sia il reggiseno nero dai dettagli nude che le forme modificate dalla dolce attesa. Il motivo per cui ha scelto proprio il colore azzurro? Ha reso omaggio al nascituro: il suo secondo figlio sarà infatti un maschietto.

Rosa Perrotta in Atelier Emé

Perché Rosa Perrotta ha indossato giacca e pantaloni

È stata la stessa Rosa a definire "diverso" il look scelto per il red carpet veneziano. Nella didascalia delle foto della serata postate sui social ha infatti scritto: "Per il carpet quest’anno ho optato per un look diverso, diverso come il mio corpo. Ho scelto di stare a mio agio, col mio pancione e i miei 10 kili in più. Forse non sarò stata super femminile, forse il carpet si fa in vestito con strascico e paillettes ma volevo rappresentare proprio me in questo momento della mia vita". Ha poi spiegato di fregarsene del fatto che il tailleur possa sembrare un po' troppo "strong" a due mesi dal parto. In questo momento della sua vita si sente poco principessa e molto guerriera: presto si ritroverà infatti ad affrontare la seconda prova più importante della sua vita e non potrebbe essere più felice.