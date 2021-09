Jasmine Carrisi a Venezia 78 con i capelli corti: sul red carpet sfila con il papà Al Bano Un vecchio adagio proibisce di vestirsi di rosso ai grandi eventi perché “si confonde” con il red carpet. Ma moltissime star hanno deciso di “sfidare” questo divieto: tra queste anche Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha abbandonato lo stile trapper e ha scelto un abito monospalla drappeggiato.

A cura di Beatrice Manca

La Mostra del Cinema di Venezia è entrata nella sua ottava giornata e continua a stupire con abiti da sogno e red carpet scintillanti. Il 7 settembre, alla prima del film di Mario Martone Qui Rido Io, ha fatto la sua comparsa anche Jasmine Carrisi, la figlia ventenne di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane cantante ha scelto di seguire le orme di papà nel mondo della musica e ci ha fatto ballare per tutta l'estate con il brano Calamite. Jasmine Carrisi ama la freschezza dei suoi vent'anni: ha ammesso un piccolo ritocco alle labbra, ma quando non è sul palco rinuncia volentieri al trucco e si veste casual, tra tute e jeans. Per il tappeto rosso però ha deciso di cambiare stile: ha sfoggiato un abito monospalla rosso drappeggiato e un nuovo taglio di capelli, corto e vaporoso.

Jasmine Carrisi sfila in rosso con Al Bano

Un vecchio adagio proibisce il rosso sulle passerelle dei grandi eventi perché "si confonde" con il red carpet. Ma moltissime star hanno deciso di "sfidare" questo divieto scegliendo abiti rossi fiammanti: tra queste anche Jasmine Carrisi, che ha scelto un abito monospalla drappeggiato da vera diva. Il vestito rosso fuoco è un abito di Antonio Riva Milano, a cui la cantante ha abbinato sandali argentati con listini incrociati sulla caviglia. Per i gioielli ha scelto di restare sull'essenziale: un bracciale sottile argento al polso e nulla intorno al collo, in modo da lasciar risaltare l'abito.

Jasmine Carrisi in Antonio Riva Milano

Albano Carrisi invece ha puntato sul blu elettrico, con la classica sciarpa annodata sul petto e il cappello modello Panama che è la sua firma di stile. Nel look però aveva un piccolo omaggio alla figlia: un fazzoletto rosso nel taschino, en pendant con l'abito di Jasmine.

Jasmine e Albano Carrisi a Venezia

Il nuovo taglio di capelli di Jasmine Carrisi

Per il red carpet Jasmine Carrisi ha deciso anche di provare una nuovo stile di capelli: ha tagliato la lunga chioma in un long bob mosso, cioé un caschetto alle spalle con morbide onde e la riga al centro. Questo è stato l'hairstyle più gettonato sul red carpet e sicuramente sarà la tendenza capelli dell'Autunno/Inverno 2021. Per il make up la cantante ha scelto di evidenziare lo sguardo con una linea di eyeliner e un gioco di ombre sulle palpebre, scaldando le guance con un blush rosa. Insomma, anche la "piccola" di casa Carrisi sta crescendo: dallo stile "trapper" di The Voice fino allo charme da red carpet.