Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha 19 anni e, dopo essere diventata una star dei social, ha debuttato anche in televisione, affiancando il padre nei panni del giudice a The Voice Senior. Sul palco di Rai 2 è apparsa sempre bellissima e con i capelli biondo platino ma fino a qualche tempo fa il suo aspetto era un tantino diverso. Oltre a essere più piccola, portava i capelli lisci e castani. Nonostante ciò, la somiglianza con la mamma è sempre stata impressionante. Le due non potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle?

Dagli esordi a The Voice Senior

Jasmine Carrisi è nata nel 2001 a Cellino San Marco, in Puglia, ed è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la quinta del noto cantante italiano. La scorsa estate ha conseguito il diploma al liceo linguistico e da allora la sua vita è cambiata. Si è trasferita a Milano, dove si è iscritta all'università, per la precisione alla facoltà di Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa, e, complice la sua passione per la musica e per il canto, ha debuttato in televisione a The Voice Senior. Quella su Rai 2, però, non era la sua prima apparizione pubblica, si era già mostrata in pubblico nel 2017 quando ha recitato nel film in costume "La dama e l'ermellino" e l'anno successivo sul red carpet del Festival di Venezia. Sui social conta oltre 88mila followers e sembra avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona di bellezza e di stile.

in foto: Jasmine con la frangia e i capelli scuri

Com'è cambiata la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha debuttato in tv solo qualche settimana fa ma, nonostante ciò, sembra essere nata per far parte del mondo dello spettacolo. Sul palco di The Voice ha spopolato prima con il suo stile da trapper fatto di giacche di pelle e look animalier, poi con l'abito total pink da principessa scelto per la finale.

in foto: La Carrisi con i capelli rosa

Fino a qualche tempo fa, però, era molto diversa. Durante le prima apparizioni pubbliche portava solo abiti da sera, facendosi notare per essere praticamente la fotocopia della mamma, addirittura anche quando ha scurito i capelli passando al castano la somiglianza ha continuato a essere impressionante. Oggi le cose sono cambiate: Jasmine ha detto addio agli outfit bon-ton ed è molto più trendy e moderna. Tra crop top, jeans aderenti a vita alta, micro bikini e shorts, sta diventando sempre più donna.