Jasmine Carrisi contro filtri e trucchi da influencer: la bellezza di una ventenne che si piace al naturale Jasmine Carrisi è una delle protagoniste dell’estate 2021 con la sua hit “Calamite” ma, al di là dei successi professionali, c’è un dettaglio estetico che attira l’attenzione dei fan: ha la passione per i look acqua e sapone. La figlia di Al Bano è così diventata il simbolo della bellezza naturale, una giovane star che non ha paura di ribellarsi a convenzioni e stereotipi.

A cura di Valeria Paglionico

Jasmine Carrisi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2021: ha deciso di seguire le orme di papà Al Bano nel campo della musica e, dopo aver calcato il palcoscenico di The Voice Senior nei panni di giudice lo scorso anno, questa volta ha lanciato una hit destinata a diventare tormentone. Con il singolo Calamite è riuscita a conquistare tutti, arrivando a esibirsi anche a Battiti Live, il festival itinerante della bella stagione. Al di là dello stile trendy e della bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistinguono, a renderla unica e amata è un altro dettaglio: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non ha paura di mostrarsi al naturale, ribellandosi così ai comuni stereotipi di splendore imposti dalle giovani star.

Jasmine Carrisi e la passione per le foto senza trucco

Se sul palco l'abbiamo sempre vista preparata e impeccabile tra romantici abiti di tulle e audaci look da trapper, nella vita quotidiana Jasmine Carrisi preferisce rimanere comoda tra maxi felpe, jeans e tute. Qual il dettaglio che fa la differenza? Spesso non utilizza neppure un filo di trucco ma, nonostante ciò, non esita a fotografarsi in primo piano con il viso "al naturale". Sebbene non si serva di eye-liner, blush, rossetto e fondotinta, è sempre meravigliosa. Del resto, una ragazza di soli 20 come lei ha davvero bisogno di filtri, artifici, ritocchi e make-up marcati per esaltare la sua bellezza?

Jasmine Carrisi in bikini senza trucco

La lotta agli stereotipi di Jasmine Carrisi

Tra social, palcoscenici e red carpet, siamo ormai abituati a vedere star più o meno famose abusare di filtri, ritocchi e make-up pur di apparire meravigliose di fronte i riflettori. Non fanno eccezione le giovanissime, che spesso dimostrano molti più anni rispetto a quelli che hanno solo perché inseguono a tutti un ideale di bellezza stereotipato (e impossibile da raggiungere da una ragazza poco più che adolescente). Jasmine Carrisi ha dimostrato di essere rivoluzionaria: a differenza delle colleghe 20enni che non possono fare a meno di contouring e artifici, lei non ha paura di rimanere al naturale o di osare al massimo con dei make-up appena accennati. La figlia di Al Bano è così diventata un'icona di splendore acqua e sapone e non potrebbe andarne più fiera.

