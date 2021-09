Gli hair look delle star al Festival del Cinema di Venezia: il caschetto è la tendenza capelli per l’autunno 2021 Che il caschetto sia il taglio del momento non ci sono dubbi: le star lo hanno indossato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, chi nella versione mossa come Matilde Gioli, chi in quella liscia e vaporosa come Greta Ferro, e chi ancora ha scelto uno styling retrò come Laura Ranieri. Un taglio versatile e pratico che sarà il protagonista del prossimo autunno.

A cura di Federica Ambrogio

La 78° edizione del Festival del Cinema di Venezia sta incantando il Lido, dopo mesi di eventi sottotono. Sul red carpet abbiamo visto abiti meravigliosi e i nuovi trend beauty, tra make up e capelli. E diciamolo, ormai è chiaro: il caschetto sarà il taglio di tendenza capelli dell'autunno 2021 e le star lo ha sfoggiato rendendolo il protagonista del Festival del Cinema di Venezia. Dopo i colpi di testa di Michelle Huniziker e Simona Ventura, sul red carpet di Venezia abbiamo visto bob e long bob, nella versione liscia e vaporosa come quella indossata da Greta Ferro, oppure nel mosso leggero come quello di Matilde Gioli. Bellissimo il look retrò di Laura Ranieri, un po' meno quello arancione di Kristen Stewart.

Il caschetto mosso (e arancione) Kristen Stewart

Caduta di stile per Kristen Stewart: se già l'outfit indossato non convinceva, lo facevano ancora meno i capelli. Bello il taglio, con un caschetto mosso e ribelle con scriminatura centrale, ma il colore di capelli non la valorizza per niente. La tonalità calda e aranciata accostata al suo viso chiaro e rosato stonava decisamente, spegnendola e facendo apparire il viso dell'attrice stanco e provato.

I capelli arancioni di Kristen Stewart sul red carpet di Venezia

Il caschetto con la frangia di Greta Ferro

Non ci sono dubbi: il caschetto con la frangia sarà uno dei tagli più gettonati per l'autunno. Greta Ferro sul red carpet di Venezia ha indossato un bob liscio realizzato da Sauro Sartorel con la piastra a vapore Steam Pod 3.0 di L’Oréal Professionnel: un look liscio e voluminoso che incornicia il bellissimo volto dell'attrice mettendone in evidenza i tratti.

Il long bob di Matilde Gioli

Sul red carpet di Venezia Matilde Gioli ha scelto un bob nella versione wavy impreziosito da riflessi di luce ad effetto naturale. Un taglio elegantissimo con uno styling raffinato, caratterizzato da un movimento appena accennato e realizzato con la piastra a vapore per un risultato impeccabile.

Il lob wavy di Matilde Gioli a Venezia

Il bob netto di Serena Rossi

Anche Serena Rossi ha cambiato look, abbandonando i capelli lunghi proprio in occasione del Festival del Cinema di Venezia, scegliendo un caschetto netto e preciso che sfiora le spalle con una nuance caramello che illumina la chioma, in contrasto con una radice più scura.

Il bob di Serena Rossi al Festival del Cinema di Venezia

Il caschetto retrò di Luisa Ranieri

Un bob che sfiora le spalle con uno styling da favola creato dal team Cotril, che ha creato una piega a onde strutturate con le punte girate verso l’interno, riga laterale e volume alle radici valorizzando il taglio dell'attrice con un tocco vintage perfetto per il red carpet.