Ilary Blasi ha debuttato nella moda con un nuovo format chiamato "Fashion or Trashion". Complice la pandemia e i vari lockdown, si è ritrovata a stare lontana dai riflettori a lungo e, nonostante quasi sicuramente sarà lei a presentare la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, per il momento non si sa ancora quand'è il reality potrà effettivamente partire. La moglie di Totti, però, non ama perdere tempo ed è tornata a intrattenere il pubblico con un'idea molto originale. Settimana dopo settimana condivide su Instagram le nuove puntate del programma dedicato agli outfit più originali dei Vip ma, a dispetto delle aspettative, questa volta è stata lei a lasciare tutti senza fiato con il suo look. Il motivo? È apparsa decisamente irriconoscibile con un'acconciatura inedita.

Ilary Blasi con i capelli rossi

Il 29 dicembre Ilary Blasi ha condiviso una nuova puntata di "Fashion or Trashion" su Instagram e fin dal suo ingresso in scena ha attirato tutti i riflettori su di lei. Il motivo? Ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio alla chioma biondo platino che da sempre la contraddistingue. Ha sfoggiato un caschetto extra liscio e con la frangia di un colore inedito, il rosso fuoco. La differenza rispetto a qualche giorno fa è decisamente evidente ma l'effetto finale è impeccabile. Qual è il "trucco" della conduttrice? Per la gioia di tutti coloro che la amano con i capelli biondi, non ha chiesto nulla di estremo al parrucchiere, si è limitata a usare una parrucca, così da aggiungere un tocco di novità alla sua immagine in pochi minuti. Dopo il successo ottenuto in questa nuova versione, penserà a qualcosa di più permanente?

in foto: Ilary Blasi con i capelli naturali

La passione di Ilary Blasi per le parrucche

Nonostante abbia lasciato i fan senza parole con il nuovo caschetto rosso fuoco, Ilary Blasi non è nuova ai cambi look estremi ma temporanei. Qualche anno fa, ad esempio, per la precisione quando è stata al timone del GF Vip, aveva sfoggiato una parrucca diversa a ogni puntata, spaziando tra pixie cut, bob total black e tagli "à la garçonne. Insomma, la conduttrice avrebbe una vera e propria collezione di "acconciature artificiali" e non esita a usarle ogni volta che vuole rivoluzionare la sua immagine. Certo, non si tratta di trasformazioni definitive ma l'effetto finale è sempre di particolare impatto. Per quanto riguarda la sua chioma naturale, invece, non ha mai fatto grossi stravolgimenti, rimanendo fedele alle lunghezze extra e al biondo platino. In quante prenderanno ispirazione da lei e cominceranno a usare delle parrucche dall'effetto naturale piuttosto che fare richieste estreme al parrucchiere?