Il velluto anche d’estate: Ilary Blasi sotto l’ombrellone col micro bikini effetto velvet È tempo di vacanze per Ilary Blasi, un po’ di meritato riposo dopo gli impegni lavorativi e prima di ricominciare con la nuova stagione televisiva, dove sarà nuovamente protagonista. La moglie di Francesco Totti riesce sempre a distinguersi col suo stile. Stavolta ha scelto un micro bikini color ciliegia in un tessuto davvero particolare: il velluto!

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze estive, dopo un impegnativo anno lavorativo che l'ha vista alle prese per la prima volta alla conduzione de L'Isola dei Famosi. La conduttrice ha raccolto il timone di Alessia Marcuzzi e se l'è dovuta vedere con i naufraghi di questa edizione del reality, dove non sono certo mancati imprevisti e colpi di scena. La prossima stagione televisiva la rivedremo a Mediaset: la moglie di Francesco Totti, infatti, è stata scelta per condurre un nuovo programma, Star in the star, che andrà in onda in autunno su Canale 5. Intanto, è tempo per lei di relax al mare, ma senza rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue.

L'estate di Ilary Blasi

La conduttrice in vacanza non manca di seguire le tendenze. Il suo è il copricostume più chic dell'estate: la camicia da uomo, proprio quella da ufficio, indossata aperta sul davanti e con le maniche arrotolate al gomito per ripararsi dal sole: comodità e sensualità sono garantite. L'accessorio da spiaggia a cui proprio non riesce a rinunciare, invece, è la body chain, che spopola sui social. È la catenina che si indossa in vita, all'altezza dell'ombelico, ripescata direttamente dagli anni Duemila, quando lasciare la pancia scoperta non solo in spiaggia era un obbligo morale! È perfetta per mettere in risalto gli addominali scolpiti o per dare un tocco di luce al look, magari per far risaltare ancora di più l'abbronzatura. Da Heidi Klum ad Hailey Baldwin, è amatissima dalle celebrities. Se il precedente look balneare della conduttrice era stato un intramontabile total white, stavolta ha invece condiviso coi follower qualcosa di più colorato e decisamente morbido!

Ilary Blasi col bikini di velluto

Dopo il micro bikini bianco è la volta di quello rosa, ma senza rinunciare all'accessorio immancabile nei look balneari di Ilary Blasi: il cappello di paglia! Stavolta per esaltare la sua silhouette da urlo e mettere in risalto l'abbronzatura dorata la conduttrice ha scelto un due pezzi del brand Promised, un modello composto da tanga con laccetti sgambatissimo e reggiseno con mega fiocco sul davanti, con spalline regolabili, in un caldo colore ciliegia. Ad attirare l'attenzione è sicuramente il tessuto del bikini, realizzato in velluto liscio elasticizzato dall’aspetto particolarmente lucido e ad effetto brillante.

bikini Cherry, Promised

Questo morbido materiale è tradizionalmente poco associato all'estate, fa pensare all'inverno e al bisogno di coprirsi, ma non è così, perché ne esistono anche tipologie più fresche, a seconda della realizzazione. Si può adattare perfettamente sia a look serali che da ombrellone, come dimostra la Blasi. Chiaramente impossibile non notare anche il fisico della ex velina, in perfetta forma e con la pancia piatta; sa sempre come distinguersi e come attirare l'attenzione, senza paura di osare!