Ilary Blasi in vacanza segue il trend del total white: al mare con micro bikini e cappello di paglia Ilary Blasi è in vacanza con marito e figli e sui social non esita a documentare le giornate passate in spiaggia. Di recente per andare al mare ha seguito il trend del total white, indossando un micro costume candido che ha messo in risalto silhouette da urlo e abbronzatura dorata.

A cura di Valeria Paglionico

Per i "comuni mortali" le ferie sono ancora un'utopia ma le star, si sa, danno il via alle loro vacanze estive fin dai primissimi giorni dell'inizio della bella stagione. Lo sa bene Ilary Blasi, che in compagnia del marito Francesco Totti e dei tre figli sta facendo il giro delle isole e delle location balneari più gettonate del Lazio. In questo modo la conduttrice si sta godendo il meritato riposo al termine di una lunga stagione lavorativa che l'ha vista impegnata per mesi con la sua prima edizione de L'isola dei famosi. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda al mare? Assolutamente no e a dimostrarlo sono le foto "rubate" dalle sue giornate in spiaggia.

Ilary Blasi con il costume bianco

Ilary Blasi è una delle donne più amate della tv italiana, a contribuire al suo successo non può che essere lo stile trendy e sensuale che da sempre la contraddistingue. Non sorprende, dunque, che anche durante le giornate passate al mare non rinunci alla sua passione per la moda. Di recente ha infatti postato su Instagram alcune foto scattate in vacanza e ha rivelato il look balneare glamour e cool scelto per passare un po' di tempo in spiaggia. La presentatrice ha puntato sulla freschezza del total white, indossando un micro costume candido firmato Beachside che è riuscito a esaltare sia la silhouette da urlo che l'abbronzatura dorata. Per la precisione ha scelto un modello con tanga a vita bassa e reggiseno a fascia che ha lasciato in bella mostra lato b e addominali scolpiti.

Cappello di paglia e caftano zebrato per il mare

Per completare il tutto la Blasi non ha potuto fare a meno di sfoggiare uno degli accessori simbolo dell'estate, il cappello di paglia a falda larga ma declinato in una versione nera, l'ideale per proteggere il viso dai raggi del sole durante gli orari di punta. Ilary ha inoltre aggiunto anche un caftano zebrato all'outfit da spiaggia, rendendo la sua immagine un tantino più aggressiva. Insomma, nonostante in estate la quantità di abiti usati sia "ridotta all'osso", la moglie di Totti è riuscita lo stesso a distinguersi per sensualità e stile.