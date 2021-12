Il selfie senza filtri di Vanessa Incontrada ci ricorda la bellezza dell’autenticità: “Io sono così” Vanessa Incontrada non ho problemi a mostrarsi senza filtri e ritocchi, perché ha imparato ad accettarsi. La naturalezza è ciò che il suo pubblico ama di più di lei.

A cura di Giusy Dente

Vedere nuovamente Vanessa Incontrada sul palco di Zelig è stato un bellissimo e piacevole salto indietro nel tempo, per i fan del programma ma anche per quelli della conduttrice. La 43enne è un volto molto amato della televisione italiana, dove si è imposta per fascino e simpatia, senza mai legare il proprio nome a polemiche o pettegolezzi. Certo, nel suo destreggiarsi con successo tra tv, teatro, cinema, moda e social non sono mancate le critiche. Ma a differenza di alcuni anni fa, quando le parole degli haters sul suo aspetto fisico la ferivano, oggi è in un punto diverso della propria vita, in cui non ha più paura, insicurezze, ossessioni. Vuole mostrarsi esattamente per quello che è, senza assecondare per forza le aspettative altrui.

Vanessa Incontrada icona body positive

Leggendo i commenti alle foto di Vanessa Incontrada è ancora facile imbattersi in parole cattive e taglienti che riguardano il suo aspetto fisico e il suo modo di vestire. La conduttrice ha vissuto un momento difficile in concomitanza con la gravidanza, perché da quel momento in poi il suo corpo è cambiato ed ha attirato su di sé molta più attenzione. L'ex modella è stata travolta dalle offese per il solo fatto di non essere più come prima, di non indossare più la stessa taglia, di non avere più un corpo ‘perfetto'. E sono offese che le vengono rivolte ancora oggi, a distanza di 13 anni dalla nascita del figlio Isal.

in foto: Vanessa Incontrada posa per Vanity Fair

La Incontrada di oggi, però, è una donna fiera di sé, che ha un rapporto ottimale con la propria immagine, proprio perché si è liberata dalla schiavitù della perfezione, abbracciando la bellezza della normalità. "Nessuno mi può giudicare" si leggeva sulla copertina realizzata per Vanity Fair, dove ha posato senza veli, senza filtri e senza ritocchi, proprio per celebrare una nuova bellezza lontana da ossessioni e stereotipi, libera da vincoli di taglia e peso. La conduttrice è un'icona di body positivity per questo ed è uno degli aspetti che chi la ama apprezza di più di lei, riconoscendone tutta la genuinità.

in foto: Vanessa Incontrada musa di Dolce&Gabbana

Vanessa Incontrada acqua e sapone

Vanessa Incontrada si ama così com'è: è sempre la stessa, che si tratti di posare per Dolce&Gabbana o di stare dentro le mura domestiche in versione casual e acqua e sapone. Non ha problemi a mostrarsi in entrambe le versioni, perché sono autentiche allo stesso modo. Le sue foto senza filtri e senza ritocchi (con tanto di baffetti!) sono un must, perché sono il suo modo di porsi in modo naturale e veritiero, di farsi vedere esattamente per ciò che è, senza ingannare, sia se stessa che gli altri. "Sì, io sono così" ha scritto fiera nell'ultimo post Instagram, in cui è struccata e completamente al naturale. Il suo viso è radioso, perché è quello di una donna serena, appagata, consapevole, che si ama e si accetta esattamente così com'è, risplendendo di luce propria.