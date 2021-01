Vanessa Incontrada sta vivendo un periodo particolarmente florido della sua carriera. Sebbene a causa del Covid-19 sia stata costretta a prendersi una pausa dalla tv, continua a raggiungere un traguardo dopo l'altro. Di recente, ad esempio, dopo aver posato in copertina completamente nuda e fiera delle sue curve, è diventata protagonista della campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana, per la quale si è trasformata in una vera e propria "opera d'arte". Nonostante sia da sempre un'indiscussa icona di bellezza, ci tiene a sottolineare la sua "normalità" e sui social non esita a mostrarsi in versione acqua e sapone. Nelle ultime ore, ad esempio, ha affrontato l'argomento depilazione, rivelando di avere un rapporto conflittuale con il baffetto.

Vanessa Incontrada, una donna senza filtri

La spontaneità è una delle caratteristiche che contraddistinguono maggiormente Vanessa Incontrada e nelle ultime ore ne ha dato l'ennesima prova. È stata intervistata su Radio Deejay e con estrema ironia ha rivelato il suo più grande problema di bellezza: ha un rapporto "conflittuale" con il baffetto. La conduttrice di origini spagnole ha infatti dichiarato: "Una volta a settimana mi devo fare i baffi e non è una battuta, lotto tutti i giorni contro i miei baffetti". Non è la prima volta che affronta l'argomento, lo aveva già fatto in piena quarantena, quando si mostrò in crisi alle prese con la ricrescita dei capelli bianchi e della peluria sul labbro. In quante si sono ritrovate nella sua stessa situazione? Di fronte tanta sincerità, è proprio il caso di dire "Vanessa Incontrada una di noi".

Vanessa Incontrada è regina di body positivity

Vanessa Incontrada è ormai diventata un simbolo di body positivity e non solo perché non ha paura di parlare dei piccoli "problemini" che affliggono ogni donna (come ad esempio la depilazione), ma anche perché si piace così com'è, al di là delle misure, della taglia e delle presunte imperfezioni. Certo, rispetto agli esordi il suo aspetto è un tantino cambiato ma non per questo è necessario prenderla di mira, rendendola vittima di body shaming. Del resto, quale donna non si trasforma con il passare degli anni, soprattutto dopo essere diventata mamma? Vanessa è una persona assolutamente "normale" e non una star che farebbe di tutto pur di contrastare l'avanzare del tempo: è proprio questa sua spontaneità che la rende tanto amata.