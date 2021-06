Il principino George sta crescendo e si sta preparando alla sua futura vita da re. I genitori hanno fatto il possibile per donargli un'infanzia "normale" fino ad ora ma di recente gli hanno rivelato tutto ciò che lo aspetta, dai doveri che dovrà ricoprire una volta che sarà sul trono ai privilegi che otterrà in quanto quarto nella linea di successione. Dopo aver fatto da assistente al papà William durante uno dei suoi ultimi impegni ufficiali, nelle ultime ore è apparso ancora una volta in pubblico per assistere alla partita di Euro 2020 tra Inghilterra e Germania. Si è seduto tra gli spalti al fianco della mamma e del papà e ha incantato tutti con la sua eleganza.

Il principe George allo stadio con William e Kate

Ieri sera si è tenuto allo stadio di Wembley il match Inghilterra-Germania valido per i quarti di finale di Euro 2020 e tra gli spalti sono apparsi anche i Cambridge. Ad attirare le attenzioni del pubblico non sono stati William e Kate Middleton, eleganti e affiatati come sempre, ma il piccolo George. Questa è stata la sua prima volta allo stadio e, a giudicare dall'entusiasmo mostrato a ogni azione della sua squadra del cuore, ha la passione per il calcio. A differenza del passato, quando non poteva fare a meno di rivolgere i suoi bronci alla telecamera, questa volta ha mantenuto un certo aplomb, sciogliendosi in un sorriso solo quando ha incontrato David Beckham (seduto dietro di lui con il figlio Romeo).

in foto: I Cambridge allo stadio

La rivoluzione di stile del principe George

George sta crescendo e, come successo a ogni erede al trono inglese, anche lui sta rivoluzionando il suo stile. Se fino a qualche tempo fa appariva in pubblico solo in bermuda e polo come richiesto dal protocollo di corte, ora gli è stata data la possibilità di "imitare" il papà. Allo stadio ha puntato tutto su un adorabile look mini-me coordinato a quello del principe William: ha indossato un completo elegante in blu con giacca e pantaloni, completando il tutto con una camicia azzurra. Ha poi aggiunto una cravatta blu decorata con delle righe in bianco e rosso. È stata la prima volta in cui ha sfoggiato questo accessorio e, a giudicare dalla naturalezza con cui lo ha portato, in futuro non potrà più farne a meno. George tornerà allo stadio anche per la finale? Al momento l'unica cosa certa è che gli inglesi lo hanno eletto "royal mascotte" della squadra.