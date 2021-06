Il principino George potrà anche avere solo 7 anni ma sulle sue spalle porta già un'eredità importante. È il quarto nella linea di successione al trono inglese e con ogni probabilità un giorno diventerà re, sarà lui a governare il paese dopo la bisnonna Elisabetta II, il nonno Carlo e il papà William. Essendo un ruolo non proprio semplice da ricoprire, sta già cominciando a prepararsi. Sebbene i genitori abbiano sempre fatto il possibile per fargli vivere un'infanzia "normale", ora per lui è arrivato il momento di diventare un piccolo ometto e di conoscere tutto quello che lo aspetta nel futuro.

William e Kate hanno rivelato a George che diventerà re

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, la vita del principe George presto cambierà: sta infatti studiando per diventare un re impeccabile. Dopo aver fatto da assistente al papà William insieme alla sorellina Charlotte durante un evento ufficiale, per lui è arrivato il momento di fare un passo avanti. I genitori gli hanno infatti rivelato che un giorno ricoprirà l'incarico più alto di casa Windsor, facendo riferimento a tutti quelli che saranno i suoi doveri. Il papà ha particolarmente a cuore la questione, visto che da giovane si è ritrovato a vivere con frustrazione le stesse esperienze, visto che è stato lasciato a lungo all'oscuro sui suoi impegni futuri.

Cosa prevede il programma di formazione

Quand'è che Kate e William hanno fatto la grande rivelazione al figlio? Probabilmente alla vigilia del suo settimo compleanno, dunque nel momento in cui negli scorsi anni ha posato con il papà, il nonno e la bisnonna non sapeva di essere lì per un motivo ben preciso. Al momento il programma di formazione per non è particolarmente elaborato, prevederebbe una normale educazione familiare, così da farlo stare sempre al passo con i tempi moderni. A soli 7 anni George avrà davvero capito che un giorno diventerà un uomo leggendario?