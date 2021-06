Il 20 giugno in Gran Bretagna è stata celebrata la Festa del Papà e, al di là degli auguri social, i Cambridge hanno preso parte aò loro ennesimo impegno istituzionale, per la precisione una maratona di beneficenza a Sandringham, nel Norfolk. A dispetto di quanto si sarebbe potuto immaginare, però, all'evento non si sono presentati i coniugi William e Kate ma il papà principe con i suoi due primi figli. Per George e Charlotte è stata la prima volta nei panni di "assistenti" di un erede al trono e, tra emozione alle stelle e dei look casual e coordinati, sono apparsi più adorabili che mai. Da grandi diventeranno icone di stile come la mamma

Dov'erano Kate Middleton e il piccolo Louis?

I principini George e Charlotte stanno crescendo e, come richiesto ai Royals nelle posizioni più alte della linea di successione al trono, cominciano a fare le loro prime prove da "futuri re". Il 20 giugno per inaugurare una maratona di beneficenza sono diventati assistenti del papà, sono stati loro a dare il via al conto alla rovescia, dando prova di essere ormai diventati serissimi e attenti a rispettare i loro doveri. Che fine ha fatto Kate Middleton? Con ogni probabilità sarà rimasta nella vicina Anmer Hall con il piccolo Louis che, essendo ancora troppo piccolo, non può ancora partecipare a degli eventi istituzionali di questo tipo.

I look coordinati di George e Charlotte

Il dettaglio che ha attirato maggiormente l'attenzione dei sudditi? I due principini sono apparsi adorabili in coordinato, a prova del fatto che stanno ereditando la passione per la moda da mamma Kate. Niente abiti principeschi e bon-ton, i fratellini reali hanno puntato tutto su dei completini casual con bermuda e sneakers. Se George ha optato per i toni del blu, la sorellina ha preferito il rosa. Il primogenito ha sfoggiato dei pantaloncini firmati Boden e una camicia a quadri sulle nuance del blu, mentre Charlotte ha indossato un maglioncino Ralph Lauren con il colletto Peter Pan della camicia che usciva dalla scollatura. Entrambi hanno completato il tutto con delle scarpe da ginnastica Nike portate con i calzettoni in vista. In quanti non vedono l'ora di vederli in vesti ufficiali?