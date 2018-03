Chiara Ferragni è diventata mamma, il 19 marzo ha messo al mondo il piccolo Leone Lucia, il primo figlio nato dalla relazione con il compagno Fedez, ed è più felice che mai. Si è presa una pausa da Instagram per circa 24 ore per affrontare il travaglio ma ora è tornata più "scatenata" che mai. Naturalmente non riesce a fare a meno di condividere dolci foto di famiglia, da quella post parto con il viso e i capelli ancora stravolti a quelle di Fedez in versione papà, fino ad arrivare allo scatto che ritrae il suo pianto liberatorio. Insomma, la blogger è una mamma social e ha trasformato il bimbo in una vera e propria star.

Leone Lucia indossa la tutina a righe

Sono passati circa 3 giorni da quando Chiara Ferragni ha partorito il figlio Leone e, dopo essere scomparsa dai social per un giorno intero, qualche ora fa non è riuscita a resistere alla tentazione di mostrare il primo look del figlio su Instagram. La blogger ha condiviso una foto in cui il piccolo appare in primo piano con accanto la sua mano che lo abbraccia e indossa un'adorabile tutina a righe bianche e rosse in stile marinaretto firmata Petit Bateau con il collo a contrasto e un'apertura a Y con bottoni a pressione. Il suo prezzo? 30 euro e ha quasi registrato il sold out. Nella didascalia la neomamma ha scritto: "La mia persona preferita al mondo, il nostro piccolo uomo", con tanto di hashtag #LeoncinoMio.

Insomma, a quanto pare Leone è già un fashion influencer come la mamma e il papà anche se ha solo poche ore di vita. Avendo già un guardaroba griffato e glamour, come mostrato più volte dai genitori, di certo anche nei prossimi giorni sfoggerà dei capi d'abbigliamento esclusivi. Quale sarà il prossimo look fashion del bimbo? L'unica cosa certa è che sia Chiara che Fedez stanno vivendo un momento davvero magico, tanto da essere letteralmente scoppiati in lacrime la prima volta che hanno potuto stringere il piccolino tra le braccia. Sono ormai lontani i tempi in cui si sono preoccupati per la salute del bimbo a causa di alcuni problemi con la gravidanza, oggi la dolce famigliola è più dolce e felice che mai.