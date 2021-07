Il piccolo George ricorda il principe Filippo: la foto di compleanno nasconde un omaggio al bisnonno La foto per l’ottavo compleanno del principe George ha fatto il giro del web ma, al di là della polo a righe e dell’incredibile somiglianza al papà, c’è un altro dettaglio che è passato inosservato. Lo scatto nasconde infatti un dolce omaggio al principe Filippo, al quale il piccolo erede al trono era legatissimo.

A cura di Valeria Paglionico

Il 22 luglio il principino George ha compiuto 8 anni e come da tradizione è diventato protagonista di un ritratto ufficiale pubblicato sui social, a realizzarlo è stata la mamma Kate Middleton, che ha saputo immortalare in un solo scatto tutta la bellezza e l'entusiasmo del bimbo. Certo, fino a qualche giorno fa si diceva che quest'usanza non sarebbe stata rispettata, così da preservare la privacy dell'erede al trono (preso di mira sul web dopo l'apparizione a Wembley), ma a quanto pare i "piani reali" sono cambiati. La cosa che in pochi sanno è che nella foto rilasciata ogni singolo dettaglio è stato studiato ad hoc dai Cambridge: in quanti, ad esempio, avevano notato che sullo sfondo c'è un omaggio al compianto principe Filippo?

George posa sull'automobile preferita del bisnonno

Il principe George diventerà re d'Inghilterra un giorno, è infatti terzo nella linea di successione al trono e già da qualche tempo sta seguendo un preciso "piano educativo" per prepararsi ad assumere al meglio questo importante ruolo. Ora che ha compiuto 8 anni potrebbe inoltre cambiare anche scuola, trasferendosi in un esclusivo collegio frequentato già dai suoi predecessori, dal papà William al nonno Carlo. Nella foto ufficiale per il compleanno poteva mai mancare l'omaggio ai suoi storici antenati? Assolutamente no. I più attenti avranno notato che il bimbo siede sul cofano di una Land Rover Defender ma in pochi sanno che quest'ultima era l’automobile preferita dal compianto marito della regina, il principe Filippo.

Il principino e il rapporto speciale col bisnonno

Nonostante a separare George e Filippo ci fossero ben tre generazioni, i due sono sempre stati molto legati, basti pensare al fatto che, in occasione della morte del principe avvenuta lo scorso aprile, i Cambridge hanno condiviso proprio una adorabile foto del bimbo con il bisnonno per celebrarlo. Il principe William, inoltre, diversi mesi fa dichiarò: "Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno. Veniva a prenderli con la sua carrozza, a loro ha potuto mostrare il suo coinvolgente spirito d’avventura così come il suo impertinente senso dell’umorismo. Era davvero un uomo straordinario". Insomma, Filippo è rimasto nel cuore del principino ed è per questo che per il primo compleanno senza di lui ha accettato di ricordarlo con un omaggio speciale.