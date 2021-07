Il principe George non avrà una foto ufficiale per il compleanno: la decisione di Kate e William Il principe George è stato tra i grandi protagonisti della finale di Euro 2020 ma le sue foto sono finite nel mirino degli haters, che gli hanno rivolto terribili e sprezzanti offese sul web. Per proteggerlo i genitori William e Kate hanno dunque preso una decisione drastica che riguarda il giorno del suo ottavo compleanno.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle tradizione più adorabili della Royal Family inglese? Condividere sui social dei ritratti ufficiali dei piccoli di casa in occasione degli eventi o delle ricorrenze speciali. A partire da questo momento, però, le cose potrebbero cambiare. Stando alle indiscrezioni trapelate da alcuni esperti reali, il principe William e Kate Middleton vorrebbero mettere fine a questa usanza, almeno per quando riguarda il piccolo George. Il motivo è molto semplice: evitare che l'erede al trono venga preso di mira dagli utenti del web come accaduto dopo l'apparizione pubblica allo stadio di Wembley durante la finale di Euro 2020.

Il principe George preso di mira sul web

Il principino George è stato tra i grandi protagonisti della finale di Euro 2020, in occasione della quale è apparso tra gli spalti al fianco della mamma e del papà. Nonostante desiderasse indossare la maglia della nazionale inglese, alla fine è stato costretto a sfoggiare un completo elegante identico a quello del padre per volontà di Kate. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che il piccolo sarebbe diventato vittima degli haters: sul web questi ultimi non hanno esitato a prenderlo di mira, rivolgendogli commenti offensivi e sprezzanti. È proprio per evitare che accada di nuovo che i Cambridge avrebbero deciso di tenerlo lontano dai riflettori per un po'.

Il figlio di Kate e William verrà tenuto lontano dai riflettori

Il prossimo 22 luglio il principe George compirà 8 anni e, come da tradizione, avrebbe dovuto posare per un ritratto ufficiale realizzato da Kate Middleton in persona. Probabilmente, però, quest'anno le cose andranno diversamente: stando a quanto dichiarato dalla biografa reale Angela Levin, il primogenito di casa Cambridge festeggerà il compleanno in forma privata. I genitori sarebbero rimasti sconvolti dalla maleducazione degli utenti del web che non hanno avuto alcun rispetto per un bambino di soli 7 anni, rendendolo protagonista di terribili attacchi. Se dovesse succedere ancora, il piccolo potrebbe rimanere traumatizzato, dunque la coppia reale sta pensando di venire meno alla dolce usanza di famiglia. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il compleanno di George per capire cosa succederà.