Il principe George compie 8 anni: la dolce foto con la polo a righe scattata da mamma Kate Per il compleanno del piccolo George il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno condiviso una foto sui social scattata proprio da Kate Middleton nella loro casa a Norfolk. Il piccolo George appare sorridente in versione sportiva, con una polo a righe arancioni molto “democratica”: costa meno di quindici euro.

A cura di Beatrice Manca

Continuiamo a chiamarlo "Baby George" anche se ormai è quasi un ometto: il principe George compie oggi 8 anni e festeggia, come da tradizione, con una nuova foto. Il ritratto apparso sui social smentisce i rumors circolati negli scorsi giorni, secondo cui Kate e William non avrebbero più condiviso foto dei figli per evitare attacchi di haters. Anzi, è stata proprio mamma Kate a scattare il ritratto di compleanno. George appare davvero cresciuto nella foto, ma non ha perso il suo sorriso aperto e l'aria un po' birbante. Anche se è ancora un bambino, ha già iniziato ad indossare giacche e cravatte per prepararsi al ruolo che lo aspetta. Ma per la foto di compleanno vediamo il piccolo George in versione sportiva, con una polo a righe arancioni molto "democratica".

La polo di George è low cost

La Duchessa di Cambridge è anche un'appassionata fotografa: è lei a scattare la maggior parte dei ritratti dei figli. La foto per il compleanno di George è stata scattata nella residenza dei Cambridge a Norfolk: l'erede al trono è all'aperto, felice e sorridente in campagna.Per l'occasione indossa un completino blu navy, il colore preferito dei principini: un paio di bermuda e una polo a righe arancioni. Un dettaglio colorato che richiama l'estate: elegante sì, ma George è pur sempre un bambino. Kate Middleton è una mamma attenta allo stile, ma anche ai prezzi: la polo che indossa baby George è firmata John Lewis e costa dieci sterline, circa dodici euro. Prevedibilmente, è già sold out. In molti hanno notato nella foto la somiglianza con il principe William, suo papà: ma il senso dello stile, non ci sono dubbi, è quello di mamma Kate.