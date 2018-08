Mancano ormai pochissime ore a uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello di Chiara Ferragni e Fedez, e i preparativi fremono. La coppia più social del momento convolerà a nozze il primo settembre a Noto, in Sicilia, dando vita a una cerimonia che si preannuncia spettacolare. I due hanno rivelato alcuni dettagli del ricevimento, dal nome della wedding planner alla lista degli invitati, ma ci sono alcune cose che ancora nessuno conosce. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul grande giorno del rapper e della fashion blogger.

1. Il nome della wedding planner – La wedding planner scelta per organizzare il matrimonio che si preannuncia spettacolare e super social è Alessandra Grillo, una famosa pr di origini pugliesi. Non è la prima volta che Chiara Ferragni collabora con lei, le aveva infatti già affidato il party per i suoi 30 anni lo scorso anno e il risultato è stato davvero unico. Quali sorprese avrà ideato per le nozze?

2. Non ci sarà una lista di nozze – I due futuri sposi sono tra le star più amate e seguite sui social negli ultimi tempi e hanno pensato a qualcosa di davvero speciale per il loro matrimonio. Hanno deciso infatti di rinunciare alla lista di nozze per aprire una campagna di raccolta fondi: tutti coloro che intendono omaggiarli con un regalo potranno fare una donazione che verrà devoluta a un fan bisognoso. La cifra richiesta era 50.000 euro ma per il momento sono stati raggiunti solo 11.110 euro, visto che i donatori disposti ad aiutare le due star sarebbero stati solo 23.

3. Chi curerà le decorazioni floreali? – A una cerimonia di nozze che si rispetti non possono mancare le decorazioni floreali, capaci di rendere l'atmosfera magica e romantica. Anche da questo punto di vista Chiara ha voluto il meglio: il suo flower designer sarà infatti Vincenzo D’Ascanio, uno dei più noti e richiesti del momento.

4. Gli abiti degli sposi – Se da un lato Fedez ha rivelato chiaramente che indosserà un completo firmato da Donatella Versace, Chiara Ferragni ha preferito tenere nascosto il nome della Maison che firmerà il suo look di nozze. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere Dior, visto che lo scorso 24 luglio è volata a Parigi con mamma e sorelle per un meeting top secret, ma per il momento l'unica cosa certa è che ha fatto l'ultima prova a Milano qualche ora fa.

5. Il nome del make-up artist – Al matrimonio di Chiara Ferragni non può mancare un make-up artist esperto, capace di rendere la sposa davvero raggiante. A curare trucco e parrucco della blogger sarà Manuele Mameli che però non ha voluto dare nessuna anticipazione. L'unica cosa certa per il momento è che la festeggiata è passata dal parrucchiere di fiducia per diventare ancora più bionda.

6. Sarà un rito civile – Fedez e Chiara non si sposeranno in chiesa, il loro matrimonio verrà celebrato con un rito civile. Non pronunceranno il fatidico sì nella cattedrale barocca dI Noto, hanno pensato a qualcosa di intimo in una location particolare che verrà rivelata solo il giorno delle nozze.

7. La location – Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni verrà celebrato a Noto, in Sicilia, per la precisione a Dimora delle Balze. Si tratta di una tenuta dallo stile ottocentesco lontana dal centro storico che verrà allestita in stile Coachella Festival. Per evitare una "invasione di fan" è già stato pianificato un imponente sistema di sicurezza, in maniera tale da non mettere in pericolo festeggiati e invitati.

8. I festeggiamenti cominceranno il giorno prima – Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non sarà tradizionale, verrà trasformato in un vero e proprio evento mediatico. I festeggiamenti dureranno ben 3 giorni e cominceranno venerdì 31 agosto con un party all’interno di Palazzo Nicolaci, nel centro storico di Noto. Il primo settembre sarà il giorno del fatidico sì e il giorno successivo le celebrazioni continueranno in compagnia di tutti gli ospiti famosi che passeranno l'intero weekend in Sicilia.

8. Gli invitati famosi – Alle nozze di Fedez e della Ferragni ci saranno non pochi invitati famosi, da J-Ax a Bebe Vio, fino ad arrivare a Chiara Biasi, Ilary Blasi e Paris Hilton. A tutti loro è stato inviato un invito tridimensionale davvero originale, che è stato condiviso sui social più volte da diversi "volti noti" che non vedono l'ora di prendere parte ai festeggiamenti.

9. Chiara Ferragni e Leone sono già a Noto – I primi a essere arrivati a Noto per definire gli ultimi dettagli della cerimonia di nozze sono Chiara Ferragni con il piccolo Leone, per il quale sono state realizzate delle scarpe con la scritta Ferragnez per l'occasione. Fedez è invece impegnato con alcuni appuntamenti lavorativi in Sardegna e arriverà in Sicilia il 31 agosto insieme a tutti gli invitati.