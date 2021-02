Harry Styles è tra le star più seguite degli ultimi tempi, da qualche anno a questa parte ha intrapreso la carriera da solista, dimostrando di essere non solo un cantante talentuoso e "sempre sul pezzo" ma anche una vera e propria icona fashion. Da quando è comparso sul red carpet del Met Gala con indosso una jumpsuit dai dettagli trasparenti, è diventato il simbolo della moda no gender e ad oggi non ha paura di andare contro gli stereotipi, indossando shorts di jeans, collane di perle e tracolle griffate. Il primo febbraio per lui è stata una giornata speciale, ha compiuto 27 anni, e la mamma ha pensato bene di fargli un regalo davvero speciale: ha rispolverato una foto della sua infanzia, dimostrando che ha sempre avuto la passione per la moda estrosa.

La mamma di Harry Style posta la foto del cantante da piccolo

Si chiama Anne Twist ed è la dolcissima mamma di Harry Styles che, in occasione del compleanno del figlio, ha riaperto uno dei suoi vecchi album di fotografie. Ne ha rispolverata una in particolare, nella quale il cantante appare sorridente e in primo piano con indosso un cappello di pelo che riproduce il viso di un dalmata. Nella didascalia la donna ha poi scritto: "Buon compleanno al mio cucciolo più piccolo", facendo riferimento al fatto che Harry è il suo secondogenito (la sorella Gemma ha infatti 4 anni in più). Che si trattasse di un travestimento per Carnevale o di un copricapo usato quotidianamente, la cosa certa è che il cantante ha sempre avuto la passione per i look originali. Con il passare del tempo, inoltre, non ha perso gli occhi vispi e il sorriso smagliante che ancora oggi lo contraddistinguono.

in foto: Harry agli esordi con gli One Direction

Harry Styles e la passione per la moda non convenzionale

Non è la prima volta che si parla del costume da dalmata di Harry Style, già la sorella aveva raccontato un simpatico aneddoto legato al cappello all'interno del servizio dedicato al cantante comparso su Vogue qualche mese fa. Le parole di Gemma sono state: "Mia mamma adorava travestirci. Io l'ho sempre odiato, mentre Harry è sempre stato preso da questo. Aveva un outfit da piccolo dalmata, che era stato passato da uno degli amici di famiglia più cari. Passata una quantità eccessiva di tempo indossando quell'outfit". Insomma, a quanto pare Harry era destinato a diventare un'icona di stile fashion, rivoluzionaria e anticonvenzionale: oggi come allora gli abiti e gli accessori sopra le righe sono gli strumenti che usa per rivelare il lato più originale del suo animo.