Sono vacanze italiane, per Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk, sposato nel 2018: la coppia sta trascorrendo dei giorni in Toscana, godendo delle bellezze del posto e del buon cibo mediterraneo. Il produttore televisivo le ha restituito il sorriso dopo il matrimonio con Chris Martin, naufragato dopo più di dieci anni insieme. I due si erano conosciuti diversi anni fa, sul set di Glee, quando lei era ancora impegnata col cantante dei Coldplay, poi si sono ritrovati e innamorati. L'attrice sembra si stia rilassando moltissimo e ha messo momentaneamente da parte il make-up, mostrandosi completamente al naturale e senza filtri, bellissima nella sua naturalezza.

Celebrities acqua e sapone

I social stanno prendendo una pericolosa deriva: quella del ritocco a tutti i costi, del filtro che cambia drasticamente la percezione di un viso o di un corpo. Un fenomeno del genere non è da sottovalutare, perché rischia di creare una distorsione nella consapevolezza di ciò che è reale e ciò che è virtuale, sfumandone i contorni. Riguarda soprattuto le persone giovani, quelle fragili, quelle che rischiano di cadere nella malata ossessione del confronto, paragonando continuamente se stessi alla perfezione esibita online, senza riuscire ad attribuire a quest'ultima il giusto valore, in termini di veridicità. La bellezza, in questo modo, finisce col diventare sinonimo di perfezione, alimentando un costante senso di inferiorità e facendo crollare l'autostima, sentendosi mai adeguati. Mentre tante influencer optano per una narrazione molto patinata e glamour, altre preferiscono proporre contenuti meno stereotipati, ma più autentici, senza demonizzare difetti e imperfezioni e senza veicolare modelli irraggiungibili di bellezza a tutti i costi e perfezione.

Gwyneth Paltrow acqua e sapone

L'attrice da anni ha intrapreso la carriera di imprenditrice, dedicandosi al brand da lei fondato. Dagli integratori al make-up, dalla skincare fino al vibratore lanciato di recente sul mercato, Goop promuove un'idea di benessere totale, non solo intesa come bellezza estetica. Goop è una filosofia di vita, è dedicarsi a se stessi in modo costruttivo, in nome della felicità e della serenità, mettendo in connessione interiorità ed esteriorità. "Più siamo vicini a noi stessi, meglio siamo tutti" ha detto a Vogue spiegando l'importanza di volersi bene e di curare tanto l'aspetto fisico quanto quello mentale, attraverso piccoli gesti quotidiani. Per essere vicina alla parte di sé più autentica la 48enne ha deciso di abbandonare ogni artificio e di mostrarsi perfettamente acqua e sapone sui social: nessun ritocchino, contrariamente a quanto si vede fare ancora troppo spesso. La sua bellezza acqua e sapone ha lasciato tutti di stucco e ci ricorda quanto sia bella l'autenticità, quanto bellezza trasmetta la serenità dello stare in pace con se stessi, senza sentirsi minacciati dal senso di inferiorità o dal voler piacere a tutti i costi.