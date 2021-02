Tolti i panni di attrice, per Gwyneth Paltrow è cominciata ultimamente una nuova avventura: quella di imprenditrice. Si sta dedicando alla sua passione per il settore salute e benessere declinandolo a 360 gradi: ha lanciato linee di integratori, make up, prodotti per la cucina. E dulcis in fundo ha fondato un brand interamente dedicato al piacere femminile, che prende il nome da quello che inizialmente era un blog di lifestyle da lei stessa curato: Goop. Dopo la candela al profumo di vagina (This smells like my vagina), quella al profumo di orgasmo (This smells like my Orgasm) e la serie Netflix con i suoi consigli beauty, arriva ora il vibratore erotico a doppia funzione e con otto modalità diverse di vibrazione, lanciato sul mercato il giorno di San Valentino.

Gwyneth Paltrow amica (del piacere) delle donne

L’autoerotismo femminile è ancora un tabù per la società: non gode della stessa apertura mentale che si ha verso quello maschile. Allo stesso modo, i sex toys ancora non sono stati del tutto sdoganati nella narrazione che riguarda la sfera sessuale. Il loro impiego è comunque in aumento, forse anche complice la pandemia, che ha costretto a una solitudine prolungata e al distanziamento non solo i single, ma anche le coppie. Per Gwyneth Paltrow il benessere non è solo fisico e mentale, ma anche sessuale. Per questo l’ultimo prodotto che ha incluso in casa Goop è un vibratore studiato appositamente per soddisfare le esigenze femminili. Forma fallica, stimolazione interna e esterna, otto diverse vibrazioni a intensità variabili, waterproof: insomma, un modo per dedicarsi a se stesse e vivere un’esperienza soddisfacente, anche da sole. Il prodotto è venduto online a 95 dollari (poco meno di 80 euro) e per presentarlo l'ex attrice ha scelto una modalità davvero originale.

in foto: Gwyneth Paltrow alla consegna degli Oscar nel 1999

Un vibratore al posto del premio Oscar

In occasione del lancio sul mercato del vibratore, Gwyneth Paltrow ha attirato l'attenzione di tutti con una foto molto particolare. Nella didascalia si legge: "Arriva sul mercato dopo anni e anni di studi e test, per assicurarvi il massimo piacere". Nella foto stringe tra le mani il nuovo prodotto, ma a uno sguardo attento la foto non è attuale. Si tratta infatti di un fotomontaggio! La foto risale al 1999, quando la Paltrow vinse il premio Oscar per l'acclamato film Shakespare in love. Ma al posto della statuetta, l'attrice stringe sorridente il suo nuovissimo vibratore. Visto l'accostamento col premio più ambito di Hollywood, non resta che aspettarsi grandi cose dal prodotto.