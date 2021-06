Elodie non ha ancora lanciato una hit destinata a diventare il tormentone dell'estate 2021 ma, nonostante ciò, è una delle indiscusse protagoniste della bella stagione. Negli ultimi tempi ha incantato tutti con delle lezioni di danza ad alto carico sensuale, ha mostrato il suo nuovo hair look super trendy e "naturale" e ha dato una piccola anticipazione degli outfit che sfoggerà a Celebrity Hunted. Ora è tornata sui social e lo ha fatto in una versione super glamour, ovvero con indosso l'accessorio must-have delle vacanze. Di cosa si tratta? Degli occhiali da sole squadrati in stile diva.

I nuovi occhiali da sole di Elodie

Al motto di "Jane Fonda wannabe", Elodie si è mostrata in una super glamour versione estiva tutta da imitare. Negli scatti che ha postato di recente su Instagram ha infatti indossato un completo sportivo ma allo stesso tempo femminile firmato da Adam Selman. Ha abbinato un crop top leopardato sui toni del giallo e del verde neon a dei pantaloni ciclisti neri e a vita altissima (entrambi costano 95 dollari, ovvero circa 75 euro, sul sito ufficiale del brand). Per completare il tutto ha scelto degli occhiali da sole dalla forma squadrata di Blumarine, un modello con la montatura doppia e il monogramma della Maison sulle aste laterali. Qual è il loro prezzo? Sul web vengono venduti a 149 euro e di sicuro diventeranno super richiesti grazie alla cantante.

in foto: Gli occhiali da sole squadrati di Blumarine

A chi stanno bene gli occhiali da sole squadrati

Elodie è così splendida che starebbe bene con qualsiasi tipo di occhiale da sole, dunque la domanda che i "comuni mortali" si pongono è: qual è il viso ideale per le montature squadrate? Quello ovale, che difficilmente troverà un modello che non gli dona. Chi ha un volto tondo, invece, può optare per degli occhiali allungati e con gli spigoli accentuati, magari con le lenti fumé che donano un ulteriore fascino retrò. I visi piccoli, invece, hanno bisogno di montature micro. Per tutto il resto, dal colore della montatura alle caratteristiche delle lenti, ci si potrà sbizzarrire con la creatività, stando bene attenti ad assecondare il proprio stile.