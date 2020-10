Sveglia presto oggi per Giulia De Lellis, che di buon mattino si è recata in un ospedale altamente specializzato per effettuare dei controlli. «È importante non trascurare nulla, soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare» ha scritto l'influencer, che con l'occasione ne ha approfittato anche per parlare nuovamente di un problema con cui ha a che fare da diverso tempo: l'acne. Su questo fronte la 24enne tiene costantemente aggiornate le sue follower, cercando però di lanciare anche dei messaggi positivi in merito. Ecco perché ha optato, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, per un trucco non eccessivamente coprente, che le ha lasciato in evidenza i segni sul viso. Questo gesto è stato fatto anche per incoraggiare le donne a non lasciare che "difetti estetici" diventino limiti insormontabili capaci di condizionare la propria vita e le proprie attività.

Giulia De Lellis in ospedale

Le fan di Giulia De Lellis si sono preoccupate nell'apprendere tramite le Instagram Stories che la loro beniamina si trovava in ospedale. Il motivo è stato presto svelato dalla influencer, che ha subito spiegato i motivi che l'hanno condotta all'Istituto Clinico Humanitas. La 24enne si è mostrata visibilmente agitata in sala d'attesa e ha poi illustrato le ragioni della sua presenza lì. «Va tutto bene, ho solo deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa» ha scritto. Da brava ipocondriaca (per sua stessa ammissione) ha aggiunto di entrare a volte in paranoia circa la propria salute, atteggiamento che bilancia con una sana dose di positività. All’interno del policlinico ci sono diversi centri specializzati, tra cui uno oncologico. Infatti il centro ha attivato in occasione dell'Ottobre rosa il progetto Sorrisi in Rosa, con consulti in ambulatorio ed eventi online dedicati alla prevenzione senologica.

L'acne di Giulia De Lellis

Il problema dell'acne è comune a molte ragazze, che costantemente chiedono all'influencer consigli o si informano semplicemente circa le sue condizioni. «Oggi non sto bene – ha scritto in risposta a una follower mentre era in sala d'attesa all'Istituto Clinico Humanitas – Mi fa male, mi da fastidio il viso. A sinistra vedo miglioramenti, ma a destra è una tragedia». L'influencer si è nuovamente fotografata le guance senza trucco, mostrando il viso al naturale, proprio come aveva fatto a Venezia. Il suo è un inno alla bellezza della normalità, brufoli compresi, che l'ha resa paladina della body positivity.