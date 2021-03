Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua 71esima edizione e, nonostante l'assenza del pubblico dovuta alle restrizioni legate al Covid-19, anche quest'anno si è rivelato l'evento mediatico più atteso dal pubblico italiano. A presentarlo ci sarà ancora una volta Amadeus che, affiancato da Fiorello, serata dopo serata darà spazio a una diversa co-conduttrice, da Matilda De Angelis a Elodie. Ad accompagnarlo in questa emozionante esperienza, la moglie Giovanna Civitillo. Se nel 2020 l'abbiamo vista seduta in prima fila al teatro Ariston, quest'anno le è stato affidato un ruolo di primo piano nella "macchina organizzativa": insieme a Valeria Graci conduce infatti PrimaFestival, il notiziario flash dedicato a Sanremo che va in onda subito dopo il Tg1. La cosa che ha stupito i fan è che ha fatto la sua prima apparizione pubblica nella nota città ligure con un look inedito.

Il look di Giovanna Civitillo per il photocall di PrimaFestival

Questa sera Giovanna Civitillo debutterà a PrimaFestival e, a poche ore dall'esordio, ha preso parte al photocall del programma in compagnia della sua "compagna di viaggio" Valeria Graci. Per l'occasione non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile, spopolando con un look glamour e sofisticato. La moglie di Amadeus si è presentata nelle sale del teatro Ariston in versione bon-ton con un outfit firmato Gai Mattiolo. Ha indossato una pencil skirt tempestata di paillettes blu notte, per la precisione un modello a vita alta e con un profondo spacco frontale, abbinandola a una camicia di seta con un fiocco intorno al collo decorata con delle fantasie geometriche sui toni del celeste e del blu. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo e i gioielli scintillanti: Giovanna ha infatti sfoggiato degli altissimi décolleté di vernice nera e anelli di Salvini.

in foto: Giovanna con la pencil skirt di paillettes

Amadeus difende Giovanna Civitillo

Il fatto che Giovanna Civitillo abbia ottenuto un ruolo di primo piano nella 71esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto "storcere il naso" a molti, che non hanno potuto fare a meno di pensare che sia finita al timone di PrimaFestival solo perché moglie del direttore artistico. Per mettere a tacere le polemiche fin dall'inizio della nota manifestazione canora, Amadeus è intervenuto personalmente, sottolineando il fatto che Giovanna lavora in Rai fin dal 1996. Sarebbero stati gli sponsor a volerla fortemente e a farle spontaneamente la proposta, tanto che lui stesso ha saputo dell'ingaggio a cose fatte. Non è la prima volta della Civitillo nello staff del Festival, già negli scorsi anni aveva seguito l'evento come inviata de La Vita in Diretta, dunque non dovrebbe sorprendere la sua presenza nel notiziario flash. La cosa più adorabile che ha fatto nei confronti del marito? Si era dichiarata disposta a rinunciare a tutto se la cosa gli avesse dato dei problemi.