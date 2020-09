La vita di Gigi Hadid è cambiata: lo scorso 24 settembre è diventata mamma, ha partorito la prima figlia nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik e non potrebbe essere più felice. Se in un primo momento la modella aveva preferito tenere la notizia e il pancione nascosto, nelle ultime settimane ha finalmente condiviso le dolcissime immagini della gravidanza, mostrandosi meravigliosa in versione dea della fertilità. Poco dopo aver messo al mondo la piccola, ha cambiato registro e ha pensato bene di postare subito su Instagram una foto nella quale ha immortalato in bianco e nero la manina della bimba che le stringe il pollice. Essendo la figlia di due icone di stile, poteva mai non essere trendy fin dai primi giorni di vita? Assolutamente no, tanto che uno dei suoi primi look è iper-griffato.

Il primo look di lusso della figlia di Gigi Hadid

Dopo la prima foto in compagnia della piccola condivisa poco dopo il parto, Gigi Hadid ha immortalato ancora una volta la figlia per uno scatto social, rivelando uno dei suoi primi look. Il dettaglio che i fashion addicted più incalliti non hanno potuto fare a meno di notare è che ha indossato una tutina di Versace, regalatale da Donatella Versace in persona. Si tratta di un modello in bianco decorato con l'iconica Medusa in nero, che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 130 euro. Insomma, la figlia della modella ha pochi giorni di vita ma ha già tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona di stile. Farà concorrenza a Leone Lucia Ferragni quando si parla di guardaroba griffato? Per il momento la risposta sembra essere proprio sì.