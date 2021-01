Lunedì 25 gennaio è andata in onda la puntata 34 del Grande Fratello Vip e i concorrenti hanno finalmente conosciuto la data della finale, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 1 marzo. I veterani non hanno preso molto bene la notizia ma proveranno a resistere, anche se naturalmente gli è stata data la possibilità di ritirarsi in anticipo. Nel corso della diretta Alfonso Signorini è tornato a parlare della storia d'amore che sta tenendo incollati alla tv gli spettatori del reality, quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Quest'ultima ha incontrato la mamma e il fratello dell'ex velino, apparendo imbarazzata ma allo stesso tempo sicurissima dei sentimenti che prova per il ragazzo. Così come successo nelle scorse settimane, ha dato il meglio di lei in fatto di look, confermandosi ancora una volta la "regina fashion" della casa.

Il look di lusso di Giulia Salemi

Per la puntata 34 del GF Vip Giulia Salemi ha puntato ancora una volta sul lusso e, dopo l'abito black&white di Balmain della settimana scorsa e quello in blu elettrico di Saint Laurent, questa volta ha preferito l'iconico minidress wrap di Alexandre Vauthier, quello con le maniche lunghe, la maxi scollatura e la gonna corta con il drappeggio sul davanti. Per la precisione ha scelto un modello in nero decorato con dei micro quadretti bianchi e rossi che è riuscito a esaltare la sua silhouette da urlo. Qual è il prezzo del capo? Sul web è disponibile solo una variante in tinta unita e costa 2.350 euro. Per completare il tutto Giulia ha poi sfoggiato i suoi décolleté preferiti, ovvero gli Ivy firmati le Silla in vernice nera con il tacco a spillo da 546 euro. Non ha rinunciato ai maxi cerchi soldi, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci.

in foto: Giulia Salemi in Alexandre Vauthier

Giulia Salemi, lo stile originale e sensuale al GF Vip

Non è la prima volta che la Salemi sceglie l'originalità e la sensualità di Alexandre Vauthier, lo aveva già fatto qualche settimana fa quando si era presentata in diretta con un esuberante minidress monospalla con delle maxi ruches sulla manica. Questa volta ha preferito essere un tantino più sobria ma, allo stesso tempo, non ha rinunciato alla femminilità, fasciando le forme e mettendo in mostra le gambe. Insomma, è chiaro che, da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa, Giulia ha preso il suo posto non solo tra le braccia di Pierpaolo ma anche nei panni di icona di stile della casa. Tra tacchi a spillo, completi griffati e sofisticati look a tema, puntata dopo puntata riesce sempre a incantare il pubblico con le sue scelte trendy e glamour.