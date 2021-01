Giulia Salemi è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 2020 e, nonostante sia entrata nella nota casa di Cinecittà con qualche mese di "ritardo" rispetto ai "veterani", è riuscita lo stesso a conquistare tutti con la sua simpatia e con il suo carattere travolgente. Non è la sua prima volta al reality, ci aveva già partecipato nel 2018 quando perse la testa per il coinquilino Francesco Monte, e, così come durante la precedente edizione, anche ora sembra aver trovato l'amore ma questa volta al fianco di Pierpaolo Pretelli, l'ex "amico speciale" di Elisabetta Gregoraci. Nella puntata 31 la coppia si è ritrovata a dover difendere la sincerità dei propri sentimenti, anche se ad attirare l'attenzione è stata soprattutto l'influencer, apparsa glamour e sofisticata in un completo iper griffato.

Il look di Giulia Salemi per la puntata 31 del GF Vip

Lunedì 4 gennaio è andata in onda la puntata 31 del GF Vip 2020 e Giulia Salemi, una delle concorrenti a rischio eliminazione, ha dato il meglio di lei in fatto di stile. È da diverse settimane che sta puntando sul lusso, da quando ha sfoggiato il minidress blu elettrico di Saint Laurent a quando ha preferito il monospalla total black della stessa Maison, ma ieri ha osato in fatto di colori. Ha infatti indossato un completo di Versace decorato con l'iconica stampa barocca Acanthus sui toni del bianco, oro e nero.

in foto: Giulia Salemi in Versace, scarpe Le Silla

Ha abbinato una gonna a pieghe a vita alta e lunga fino alla caviglia a un crop top scollato e con le spalline di pizzo. Qual è il loro prezzo? Il primo capo costa 1.200 euro, il secondo 620 euro, anche se, essendo partiti i saldi, è possibile trovarli scontati sul sito ufficiale della griffe. Per completare il tutto Giulia ha scelto i soliti maxi cerchi oro e un paio di décolleté di vernice nera firmati Le Silla, per la precisione il modello Ivy da 546 euro. Chi aveva sfoggiato un completo identico ma con la minigonna prima di lei? Elodie durante una delle ultime puntate dell'edizione 2020 di Battiti Live.

in foto: Il completo Versace indossato da Giulia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli difendono la loro storia

L'amore scoppiato sotto i riflettori del GF Vip 2020 tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finito al centro dell'attenzione degli spettatori, suscitando non poche polemiche. Nei giorni scorsi era stato Salvo Veneziano a scagliarsi contro l'influencer, pubblicando sui social un video in cui quest'ultima si scambiava effusioni sotto le coperte con Abraham Garcia in un vecchio reality spagnolo. Nella didascalia aveva poi scritto con tono polemico: "Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna. Diciamo che ogni reality trova l'amore della sua vita".

in foto: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

In molti non ci hanno pensato su due volte a difendere i "Prelemi" al motto di "Viva l'amore", sottolineando l'indelicatezza dell'ex gieffino. Intanto, ignari di tutto quello che accade fuori dalla casa, Giulia e Pierpaolo non esitano a difendere il loro rapporto, tanto da non lasciarsi scalfire neppure da polemiche e insinuazioni dei coinquilini e delle persone care. I due non hanno dubbi e nella puntata 31 hanno dimostrato di avere le idee chiare: continueranno a seguire cuore e istinto, godendosi al massimo questo momento di grande felicità.