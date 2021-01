Lunedì 18 gennaio è andata in onda la 33esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini che quest'anno continuerà fino alla fine di febbraio, mettendo così a dura prova la resistenza dei concorrenti "veterani" che sono entrati nella casa lo scorso settembre. Protagonisti indiscussi della prima diretta di questa settimana sono stati ancora una volta Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono ritrovati a dover difendere la loro storia d'amore dalle continue insinuazioni di coinquilini e pubblico. L'ex velino ha avuto un momento di difficoltà dopo aver ricevuto la visita del fratello Giulio ma per fortuna a sostenerlo c'è stata l'influencer, che non ha esitato a fargli riacquistare lucidità. Quest'ultima ha incantato tutti con il suo look black&white e per l'ennesima volta ha puntato sul lusso, sfoggiando un abito griffato davvero costoso.

Il mini abito in stile anni '80 di Giulia Salemi

È da diverse settimane che si parla molto di Giulia Salemi e, al di là delle polemiche legate alla relazione con Pierpaolo Pretelli, riesce sempre a spopolare con i look sfoggiati al GF Vip 2020. Per la puntata 33 è apparsa elegantissima e sensuale in un mini abito metà bianco, metà nero ispirato agli anni '80, un modello in crêpe bicolor della collezione Resort 2021 di Balmain con lo scollo a barca e dei bottoni oversize sulla parte anteriore.

in foto: Giulia in Balmain

Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 1.690 euro. Per completare il tutto ha riproposto le scarpe sfoggiate già qualche settimana fa, ovvero un paio di sandali di velluto nero con il tacco a spillo di Casadei (per la precisione i Blade Velvet da 650 euro). Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in uno chignon basso con dei ciuffi ondulati che le cadevano ai lati del viso, mentre in fatto di gioielli ha optato per dei grossi cerchi dorati.

in foto: Collezione Resort 2021 di Balmain

La svolta di stile di Giulia Salemi al GF Vip

Sarà perché settimana dopo settimana ha sentito sempre di più il peso del confronto con Elisabetta Gregoraci o perché semplicemente voleva dare il meglio di sé con l'avvicinarsi della finale, ma la cosa certa è che Giulia Salemi al GF Vip veste sempre più griffata.

in foto: GF Vip: look per la puntata 33

Sono lontani i tempi in cui indossava le maxi camicie di flanella low-cost, ora osa con capi griffatissimi che costano una fortuna. È il caso del mini abito blu elettrico plissettato di Saint Laurent, del monospalla con le ruches di Alexandre Vauthier, del completo "barocco" di Versace identico a quello di Elodie. Insomma, l'influencer ha avuto una vera e propria svolta di stile durante il reality e i fan non hanno potuto fare a meno di apprezzarla. Nelle prossime puntate continuerà a seguire la scia del lusso sfrenato?