Il Natale sta arrivando e anche nella casa del Grande Fratello Vip tutto è pronto per rendere le feste speciali, dall'albero addobbato ai pastori del presepe che riproducono le sembianze dei concorrenti. Se nella vita "reale" bisognerà accontentarsi di pranzi e cenoni sobri, all'interno della casa di Cinecittà ci potranno essere baci e abbracci calorosi, dettagli che gli spettatori non potranno fare a meno di rimpiangere quest'anno. Ieri sera, lunedì 21 dicembre, è andata in onda la prima puntata "natalizia" del reality e Giulia Salemi ha puntato su un look a tema che si rivelerà perfetto per tutte quelle che vogliono aggiungere un tocco colorato e trendy alle feste.

L'abito rosso di Giulia Salemi

Quelle del 2020 potranno anche essere delle feste di Natale diverse dal solito ma all'interno della casa del GF Vip è come se si vivesse in un "mondo parallelo" in cui la pandemia non esiste. In occasione della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Giulia Salemi ha deciso di portare un tocco di colore nelle case degli italiani, sfoggiando un impeccabile look a tema in total red. Dopo il completo di pelle nera e l'outfit di lusso in blu elettrico, questa volta si è trasformata in "Babbo Natale" indossando un minidress di tulle rosso. Si tratta di un modello strapless firmato Teen Idol ( lo stesso brand che ha vestito Jasmine Carrisi durante la finale di The Voice Senior) con la minigonna a balze e un nastro bianco intorno alla vita, il cui prezzo sul sito ufficiale del marchio è di 299 euro.

in foto: L’abito di tulle rosso di Teen Idol

Giulia Salemi indossa le scarpe di lusso

Per completare il tutto Giulia ha scelto i décolleté Blade color nude con il tacco a spillo "metallico" di Casadei (575 euro), gli stessi che nelle scorse settimane aveva abbinato al completo color block viola e fucsia. Alle orecchie portava i suoi orecchini preferiti, i maxi cerchi dorati, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta che ha messo in risalto il viso truccato alla perfezione.

in foto: Il look di Giulia per la puntata 28 del GF Vip

Il look era così perfettamente a tema feste che addirittura il conduttore Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di commentarlo, paragonando la Salemi a un "pacchetto regalo" non appena è cominciata la diretta. In quante imiteranno l'influencer durante il prossimo Natale? Certo, lo si dovrà passare in casa ma un super trendy abito di tulle rosso sembra essere l'ideale per portare un tocco di spensieratezza e felicità a queste giornate difficili.