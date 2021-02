Venerdì 5 febbraio è andata in onda la puntata 37 del Grande Fratello Vip ma, a differenza degli ultimi mesi, non è stata all'insegna della gioia, dei lustrini e delle polemiche. Qualche giorno fa Dayane Mello ha subito un grave lutto, ha perso il fratello Lucas, un ragazzo di soli 26 anni morto in un tragico incidente. Nonostante la notizia l'abbia stravolta, ha deciso di rimanere all'interno della nota casa di Cinecittà. A causa dell'emergenza Covid-19, infatti, non sarebbe potuta tornare in Brasile per i funerali, dunque ha preferito rimanere con i coinquilini del reality, coloro che negli ultimi 5 mesi sono diventati la sua famiglia. Per l'occasione anche tutti gli ex concorrenti sono tornati fuori la porta rossa, nella speranza che la modella potesse sentire il loro calore e la loro vicinanza anche senza un abbraccio "fisico".

I look total black sono un simbolo di vicinanza a Dayane

Fin dai primi istanti della diretta di ieri è stato chiaro che la puntata sarebbe stata diversa e a dimostrarlo sono state prima di tutto le scelte di stile dei concorrenti. Hanno lasciato da parte paillettes, colori sgargianti, dettagli audaci e hanno dato tutti spazio al nero in segno di lutto. Giulia Salemi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli: il loro total black è stato un simbolo di vicinanza e sostegno a Dayane che sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua vita. Anche Tommaso Zorzi ha scelto un completo nero e, sebbene non abbia rinunciato alle sue camicie originali, questa volta ne ha scelta una decisamente più sobria. A fare un piccolissimo "strappo alla regola", solo Maria Teresa Ruta in bordeaux scuro e Alda Deusanio a fiori (ma su fondo nero).

in foto: I gieffini in nero per Dayane

Gli ex concorrenti sono tornati fuori la porta rossa

Non hanno fatto eccezione neppure i gieffini eliminati, da Francesco Oppini a Cecilia Capriotti, fino ad arrivare a Cristiano Malgioglio e a Elisabetta Gregoraci: tutti sono tornati fuori l'ambita porta rossa in total black per dedicare un lungo applauso alla modella brasiliana con cui hanno condiviso una parte del loro percorso al GF. Le hanno mandano baci e abbracci calorosi "a distanza" e, sebbene abbiano preferito rimanere in silenzio, i loro occhi commossi sono riusciti a comunicare alla perfezione. Insomma, come dichiarato dai fan del GF Vip sui social: "Nonostante i nonostante, sono una famiglia" e, come in qualsiasi famiglia "comune", è nei momenti di dolore che si capisce l'importanza dei rapporti. I gieffini si sono lasciati litigi e polemiche alle spalle per stringersi a Dayane, la "donna guerriera" di questa edizione del reality.