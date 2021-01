Venerdì 29 gennaio è andata in onda la puntata 35 del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che va avanti da settembre 2020. La scorsa settimana i concorrenti hanno scoperto finalmente la data della finale, ovvero il primo marzo, e, anche se in molti hanno considerato il prolungamento un tantino eccessivo, ad oggi nessuno di loro ha abbandonato la casa in anticipo. Per il momento, dunque, i "vipponi" continuano a sfidarsi a colpi di stile durante le dirette serali, anche se Giulia Salemi sembra non avere rivali quando si parla di look. Ieri si è riconfermata la più trendy del programma: ha detto addio agli abiti monocromatici e total black sfoggiati nelle puntate precedenti, ha optato per un audace look animalier con delle appariscenti scarpe a contrasto in fucsia fluo.

Il mini abito leopardato di Giulia Salemi

Giulia Salemi non ne sbaglia una in fatto di look al GF Vip e, se durante il daily preferisce rimanere acqua e sapone, per le dirette serali non ha alcuna paura di osare tra vestiti griffati e make-up marcati. È stato però nella puntata 35 che ha dato il meglio di lei, puntando tutto su qualcosa dal mood sexy e super aggressivo. Ha sfoggiato un mini abito leopardato che ha messo in risalto la silhouette da urlo, per la precisione un modello strapless firmato Gaelle Paris con lo scollo a cuore, la gonna a portafoglio e un drappeggio all'altezza del punto vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand costa 219 euro, anche se al momento è possibile trovarlo a una cifra scontata. Per completare il tutto ha detto addio ai maxi cerchi dorati a cui non ha quasi mai rinunciato nelle scorse settimane, preferendo degli orecchini pendenti decorati con una pietra scintillante di Giuseppina Fermi Gioielli.

in foto: Giulia Salemi con il mini abito animalier

I décolleté con la cavigliera gioiello

La vera "chicca" dell'outfit animalier di Giulia Salemi, però, sono state le scarpe, un paio di décolleté a contrasto che difficilmente potevano passare inosservati. Si tratta dei pumps Elsa di Alexandre Vauthier, un modello in raso fucsia con un vertiginoso tacco a spillo e una cavigliera removibile in catena gioiello a maglie oversize. Sebbene il colore e il dettaglio scintillante siano decisamente audaci, le calzature sembrano essere perfette per aggiungere un tocco di originalità ai prossimi outfit primaverili. Tutte coloro che già sognavano di sfoggiarle con l'inizio della prossima stagione devono sapere che il loro prezzo è di 1.075 euro. Insomma, l'influencer sembra proprio non resistere al richiamo delle griffe e ancora una volta con le sue scelte di stile ha fatto sognare le fashion addicted più incallite.