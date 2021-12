GF Vip 6, Soleil Stasi e Alex Belli vestono coordinati in animalier bianco e nero In passato Soleil Stasi aveva indossato una camicia di Alex Belli: stavolta i due, invece, si sono vestiti coordinati con look animalier in bianco e nero.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il triangolo amoroso composto da Alex Belli, Soleil Stasi e Delia Duran è da settimane il fulcro di questa edizione del Grande Fratello Vip, la numero 6. La puntata del 13 dicembre, però, è stata quella decisiva, che sembra aver messo un punto alla storia. La modella venezuelana moglie dell'attore, infatti, è tornata nella Casa per l'ultima volta, per avere un confronto diretto con lui, dopo averlo baciare appassionatamente l'altra concorrente. Soleil dopo aver visto e ascoltato tutto dal salotto, ferita dalle loro parole ha fatto irruzione in giardino per portare la valigia a Belli. Lui ha scelto di seguire la sua compagna violando il regolamento e finendo con l'essere squalificato. La coppia è uscita insieme dalla Casa, lasciando Soleil in Casa, in lacrime e delusa.

Soleil e Alex vestono coordinato

Nel corso delle puntate si è chiaramente delineato lo stile dei concorrenti. Alex Belli ha dimostrato di avere una certa predilezione per le camicie, mentre Soleil si è fatta sicuramente notare per la sua passione per il lusso. Si è certo imposta come una delle più stilose di questa edizione del reality. "Soleil ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni: kimono, camicie, bandane. Non ama il rosso né gli abiti asimmetrici" ha detto di lei Matteo Evandro Manzini, designer dell'omonimo brand e stylist dell'influencer.

In passato era capitato che Soleil indossasse una camicia di Alex: è successo nella puntata del 15 novembre, la numero 19. La modella aveva sostituito il maglione nero e sfoggiato una camicia verde presa direttamente dall'armadio del suo compagno di avventura. A distanza di un mese si sono addirittura vestiti coordinati, mandando in tilt i fan che fanno il tifo per loro, ma che forse dovranno arrendersi, ora che l'attore ha scelto di tornare a casa con sua moglie.

Soleil in Shit Wear

Nella puntata 27, infatti, i due spiccavano con i loro look abbinati. Camicia per lui e mini dress cortissimo per lei, entrambi con stampa animalier bianca e nera. A curare il look della modella anche stavolta è stato Matteo Evandro Manzini: si tratta di un capo di Shit Wear che ha abbinato a sandali col tacco alto. Ha poi optato per i capelli sciolti e un make up sui toni del nude, che ha messo in risalto la sua bellezza naturale.