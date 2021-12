GF Vip 6, Soleil Sorge osa con l’abito-camicia che lascia scoperte le gambe Soleil Sorge è una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip sia per il carattere schietto e aperto, sia per lo stile femminile e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Venerdì 10 dicembre è andata in onda la 26esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Anche in questa nuova puntata nessuna eliminazione, ma non sono mancati i momenti di tensione, specialmente intorno ad Alex Belli e Soleil Sorge. Il loro rapporto ha creato un involontario triangolo amoroso con la moglie di lui, Delia Duran, le cui vicende continuano ad appassionare il pubblico puntata dopo puntata. Soleil però non passa inosservata neanche in fatto di stile: durante la scorsa puntata ha stupito tutti con un minidress che esaltava le gambe.

Il vestito verde acqua di Soleil Sorge

Abbandonati definitivamente i look da dark lady in pelle, Soleil è tornata a indossare i colori accesi che caratterizzano il suo stile. Durante la 26esima puntata ha scelto un minidress color acquamarina a maniche lunghe, con una coulisse in vita che lo rendeva morbido e vaporoso. La linea morbida e accollata dell'abito era bilanciata da un orlo vertiginoso, che metteva in risalto le gambe toniche dell'ex corteggiatrice di Uomini&Donne. Per completare il look ha scelto una collana gold lunga fino alla vita, con un pendente a forma di "nappina" e sandali gioiello con catenelle dorate intorno alle caviglie.

Soleil Sorge

I minidress di Soleil Sorge

Soleil Sorge è una delle concorrenti protagoniste di questa edizione del Grande Fratello sia per il carattere schietto e aperto, sia per lo stile femminile e glamour, con un tocco bohémien. Il suo stylist, Matteo Evandro Manzini, ha dichiarato a Fanpage.it: "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, kimono, camicie, bandane e a volte mi stupisce con gli abbinamenti ". In questa ultima puntata ha deciso di scommettere sulla sensualità dell'orlo cortissimo, ma nel corso delle puntate l'abbiamo spesso vista con minigonne e abitini che mettevano in risalto il suo fisico. Ricordate la minigonna con i cristalli scintillanti? Oppure l'abitino rossa confetto? Pur alternandoli con abiti lunghi e drappeggiati, i minidress fanno parte del suo guardaroba: l'ultimo sfoggiato è l'abito con le frange bianche, abbinato a stivali maxi argentati. Aspettiamo di vederla con i look natalizi: ci stupirà in rosso?