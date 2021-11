GF Vip 6, Delia Duran torna nella casa con gioielli di lusso: il bracciale vale oltre 7mila euro Delia Duran è stata una delle protagoniste della 22esima puntata del Grande Fratello Vip: per l’incontro con Alex Belli ha scelto un bracciale iconico.

A cura di Beatrice Manca

Tra i momenti salienti della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato sicuramente il confronto tra Delia Duran e Alex Belli: la modella ha chiesto spiegazioni al marito sul suo comportamento (in particolare sulla vicinanza con Soleil) chiedendo rispetto. Per il confronto ha scelto un abito molto sensuale, lungo e scollato, e ha cambiato acconciatura e make up: i fan hanno notato quanto sembrasse diversa con la riga da una parte e un trucco più naturale, che puntava tutto sulle labbra scarlatte. Ma c'è un dettaglio scintillante del look che forse è passato inosservato: un bracciale molto prezioso a forma di chiodo.

Delia Duran indossa un bracciale di lusso

Per il confronto con il marito, Delia Duran è rientrata nella casa con un abito scintillante con disegni geometrici firmato Babylon. La modella ha poi abbinato orecchini pendenti con una perla e un bracciale in oro rosa molto particolare, a forma di chiodo. Si tratta di un iconico modello di Cartier dal nome "Juste Un Clou", che letteralmente significa "solo un chiodo".

Il bracciale che spopola nella casa del GF Vip

Questo bracciale è molto più di un semplice chiodo e non solo per il prezzo da capogiro (costa 7.450 euro) ma perché spopola tra le star: è stato indossato da Arisa al Festival di Sanremo e, più di recente, anche da Raffaella Fico che ha abbinato i bracciali d'oro all'abito animalier.

Nella casa più spiata d'Italia questo bracciale ha conquistato veramente tutti: lo ha indossato anche il marito di Delia Duran, Alex Belli, scegliendo la variante in oro giallo. Che sia un simbolo del loro amore?