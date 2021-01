Elisabetta Gregoraci avrà pure abbandonato il Grande Fratello Vip da oltre un mese ma, nonostante ciò, continua a essere una delle protagoniste più amate del reality. Sarà perché ha saputo entrare alla perfezione nelle dinamiche del gioco o perché il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli ha trovato consolazione tra le braccia di Giulia Salemi, ma l'unica cosa certa è che la showgirl continua a essere nominata in continuazione da molti dei concorrenti. Durante la puntata 32 andata in onda lunedì 11 gennaio ha pensato bene di tornare nella casa, così da chiarire una volta e per tutte il suo rapporto con l'ex velino. Reduce da una vacanza a Dubai passata tra bikini sexy e gioielli preziosi, si è presentata su Canale 5 in total white con degli stivali di lusso, il cui prezzo è davvero da capogiro.

Il look total white di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è rientrata nella casa nel GF Vip e ha avuto la possibilità di chiarire non solo con Pierpaolo ma anche con Giulia Salemi, alla quale pare che abbia inviato una diffida tramite il suo avvocato. Tra le due è andata in scena una vera e propria sfida a colpi di stile (e di lusso): se l'influencer ha puntato su un minidress griffato in nero, la showgirl ha preferito il bianco e degli accessori costosi.

in foto: La Gregoraci in Elisabetta Franchi per il ritorno nella casa

Si è presentata in puntata con un mini abito in maglia di Elisabetta Franchi, per la precisione il modello robe manteau doppiopetto con spalline, bottoni dorati a contrasto e catene applicate su tasche e su scollo a V. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 459 euro. La Gregoraci non è stata la prima ad averlo indossato, qualche mese fa lo stesso vestito (ma in un colore diverso) era già stato sfoggiato da Diletta Leotta.

Gli accessori di lusso di Elisabetta Gregoraci

A fare la differenza nel look bianco di Elisabetta sono stati gli accessori di lusso. Ha infatti "riciclato" gli orecchini Tribales di Dior, il modello in oro con le perle da 390 euro che aveva già indossato quando era nella casa, completando il tutto con delle nuove scarpe firmate.

in foto: Gli stivali di Jimmy Choo

Dopo i sandali Gucci e i cuissardes Givenchy, questa volta ha preferito degli stivali di Jimmy Choo in pelle color panna, a punta e con il tacco 10 leggermente più largo rispetto al tradizionale tacco a spillo. Il loro prezzo? Sul web vengono venduti a 1.175 euro e, a differenza di molti altri capi andati in saldo, questi sono ancora a cifra piena. Insomma, sebbene la Salemi abbia preso il suo posto nei panni di icona fashion della casa, Elisabetta continua a non avere rivali quando si parla di stile.