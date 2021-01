Elisabetta Gregoraci è stata tra le protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 2020 e, nonostante abbia abbandonato il reality da circa un mese, così da avere la possibilità di passare le feste di Natale in famiglia, si continua a parlare di lei. Il suo ex "amico speciale" Pierpaolo Pretelli è ancora nella nota casa di Cinecittà ma pare averla definitivamente dimenticata tra le braccia di Giulia Salemi, con la quale ha condiviso una notte di passione sotto l'occhio vigile delle telecameredi Canale 5. Nella puntata del reality in cui sicuramente si parlerà di questa nuova storia d'amore, però, la showgirl non ci sarà. Il motivo? È volata a Dubai per stare con il figlio Nathan Falco e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo gioiello di lusso che si aggiunge alla sua collezione di bracciali e anelli griffati.

Elisabetta Gregoraci, il look per la serata a Dubai

Dopo aver passato Capodanno negli studi di Cinecittà in un splendido abito oro che ha esaltato la sua silhouette da urlo, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai dal figlio Nathan Falco, che da qualche giorno è negli Emirati Arabi con il papà Flavio Briatore. Naturalmente la showgirl non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, immortalandosi con il bimbo in ogni momento della giornata, dall'attività fisica ai giochi in piscina, fino ad arrivare alla serata mondana passata al Billionaire. Come al solito non ha rinunciato allo stile e ha mostrato ai followers il look glamour scelto per l'evento. Elisabetta ha sfoggiato un tailleur verde petrolio con giacca doppio petto e shorts a vita alta, lo ha abbinato a un body bianco con una scollatura molto profonda. La vera "chicca", però, è la collana che ha portato al collo.

in foto: Elisabetta Gregoraci in tailleur

La nuova collana col cuore personalizzato

È ormai risaputo che la Gregoraci abbia la passione per i gioielli di lusso, basti pensare al fatto che ancora oggi all'interno della casa del GF Vip si continua a parlare dei suoi preziosi bracciali d'oro e diamanti. La cosa che i fan appassionati di moda hanno notato nelle ultime ore è che ha aggiunto un nuovo gioiello griffato alla sua collezione.

in foto: La collana personalizzata di APM Monaco

Per completare l'outfit sfoggiato durante la serata a Dubai ha infatti puntato tutto su una collana d'oro giallo firmata APM Monaco. Si tratta di un modello a catena arricchito da un pendente a forma di cuore personalizzato con le sue iniziali di cristalli. Qual è il prezzo? Sul sito ufficiale viene venduta a 445 euro. Certo, la cifra non ha nulla a che vedere con le decine di migliaia di euro dei bracciali Cartier e degli anelli Bulgari, ma è chiaro che si tratta lo stesso di un gioiello sofisticato e di lusso. Sarà un regalo ricevuto a Natale?