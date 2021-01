Elisabetta Gregoraci ha partecipato all'edizione 2020 del Grande Fratello Vip ma, nonostante sia uscita dalla casa da oltre un mese, lasciandosi alle spalle la storia con Pierpaolo Pretelli, che ha ormai trovato l'amore tra le braccia di Giulia Salemi, continua a essere tra le donne dello spettacolo più richieste del momento. Dopo aver passato il Capodanno negli studi del reality, spopolando con il suo splendido abito oro, è volata a Dubai per passare del tempo con il figlio Nathan Falco Briatore. Complici le temperature calde, si sta godendo una "estate in anticipo" e ne ha approfittato per dare un'anteprima dei look balneari che sfoggerà durante le prossime vacanze. Il dettaglio che li contraddistingue? Sono griffatissimi.

Il bikini con slip a vita alta di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una mamma dolce e amorevole e ne ha dato prova fin da quando ha rinunciato al GF Vip pur di passare le vacanze di Natale con il figlio. Dopo aver trascorso la vigilia e il 25 dicembre nella sua casa di lusso a Monte Carlo, ora è volata negli Emirati Arabi, dove l'ex marito Flavio Briatore si è concesso una vacanza in occasione del Capodanno. Tra sfide a bowling, cene di gala e mattinate in piscina, la showgirl non lo lascia solo neppure per un attimo. Il dettaglio che non è passato inosservato a tutti quelli che amano il suo stile? Non rinuncia al lusso neppure in spiaggia. Dopo aver sfoggiato una nuovacollana personalizzata con un cuore tempestato di cristalli, Elisabetta ha osato con dei micro bikini perfetti per l'estate. Per una giornata al club Nammos di Dubai, ad esempio, ha puntato su un modello in nero e lurex firmato Miss Bikini caratterizzato da un reggiseno a triangolo e uno slip a vita alta che di sicuro diventerà il must-have della prossima estate. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 178 euro ed è disponibile anche in bianco.

in foto: Il costume firmato Miss Bikini

L'incidente in spiaggia

Il giorno successivo la Gregoraci ha fatto visita all'Atlantis The Palm e ha sfoggiato un nuovo costume da bagno colorato e trendy firmato sempre Miss Bikini. Questa volta ha preferito un modello a fantasia sui toni del fucsia, verde e nero con il reggiseno a fascia stringato e una brasiliana con doppi laccetti laterali, il cui prezzo è di 108 euro.

in foto: La Gregoraci in Miss Bikini

Ad attirare l'attenzione dei fan, però, non sono stati solo la sua incredibile forma fisica e i bracciali d'oro e diamanti che porta sempre al polso ma anche il piccolo "incidente" di cui è diventata protagonista. Si è scattata una foto mentre faceva la verticale poggiandosi a una palma ma, nonostante il risultato impeccabile immortalato, è caduta, provocandosi un'abrasione al polpaccio e dei tagli più o meno profondi su mano e schiena. La showgirl ci ha tenuto a rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, facendo ironia sull'accaduto e continuando a mostrare i momenti più piacevoli della vacanza.