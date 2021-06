Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2021 e, così come ogni anno, la scena musicale freme. Sono molti i cantanti che stanno già facendo a gara per rendere il loro singolo un tormentone ma all'appello manca ancora una delle hit più attese, quella firmata "a sei mani" da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Allo scoccare della mezzanotte dell'11 giugno i tre lanceranno Mille, brano che si preannuncia una vera e propria bomba. Come dimostrato con la prima foto "rubata" sul set del video, i cantanti diventeranno protagonisti di un video super fashion e, tra smalti da uomo, paillettes e stivali col tacco, faranno trionfare lo stile glamour e genderless.

Chi firma i look di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti in "Mille"

Dopo essersi incontrati sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021, Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti hanno deciso di collaborare per realizzare una hit dell'estate da urlo. Ad attirare le attenzioni del pubblico al di là della canzone è però il loro stile. Chi li ha vestiti nel video di Mille? Il marito di Chiara Ferragni si è affidato allo stylist Giulio Casagrande che, così come a Sanremo, ha scelto per lui dei look di Donatella Versace fatti di completi bianchi su misura, camicie dalle stampe barocche abbinate ai bermuda e mocassini di pelle e velluto. A curare i look di Achille Lauro e Orietta Berti è stato lo stylist Nick Cerioni, colui che si è occupato anche del loro rivoluzionario armadio sanremese. In Mille il cantante veste total Gucci, spaziando tra pantaloni a zampa in stile anni '70, giacche colorate doppiopetto e camicie di seta con le maniche a palloncino. Orietta, invece, è tornata a indossare i suoi tanto amati completi di paillettes scintillanti con le conchiglie di cristallo sul décolleté, dei modelli firmati GCDS.

Achille Lauro e Fedez sono icone genderless

Il dettaglio che accomuna Achille Lauro e Fedez? Sono entrambi delle icone di stile glamour e genderless e lo hanno dimostrato nel video di Mille. Non hanno paura di osare tra colori accesi, stampe appariscenti all-over e accessori che nell'immaginario comune vengono associati al guardaroba femminile. Decorano le unghie con lo smalto variopinto, portano le camicie di seta sbottonate sul petto, indossano gli stivaletti con il tacco, usano eye-liner e fondotinta: insomma, danno prova del fatto che ormai nella moda non devono più esistere stereotipi, né tanto meno distinzioni tra uomo e donna. Il risultato? Sono bellissimi, glamour e sofisticati.