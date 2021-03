Federica Pellegrini è un'affermata campionessa del nuoto. Classe 1988, la sua specialità è lo stile libero. Ha esordito giovanissima, facendosi notare prima a livello nazionale e poi imponendosi anche alle Olimpiadi. Con tenacia e impegno ha portato a casa tantissimi riconoscimenti e record, che l'hanno resa senza dubbio una delle personalità più in vista del mondo sportivo. Nel tempo, ha affiancato a questa carriera anche quella televisiva, cimentandosi come giudice del talent show Italia's Got Talent. Tante cose sono cambiate da quando nel 2004 (appena sedicenne) vinceva la sua prima medaglia olimpica. Ma senza dubbio, a rimanere immutate nel tempo sono state la sua dedizione allo sport e la sua determinazione. Ecco come è cambiata fino a oggi.

Federica Pellegrini agli esordi

La sua prima medaglia l'ha vinta a 16 anni e non si è più fermata. Ma allora Federica Pellegrini non poteva certo sapere che in quel preciso momento stava cominciando per lei una carriera che di anno in anno si sarebbe arricchita di vittorie, riconoscimenti, premi. Era una ragazza come tante altre, ma su di lei si è immediatamente concentrata una fortissima attenzione anche mediatica. Giovanissima ha dovuto fare i conti con il peso delle aspettative, con i fari puntati addosso, con la competizione ad alti livelli. Ma quella ragazzina con i capelli biondi e lo sguardo angelico aveva già tenacia da vendere e lo ha dimostrato sempre, senza mollare mai, anche se non sono mancati i momenti difficili nella sua carriera. Gli alti e bassi, dello sport così come della vita privata, li ha sempre tatuati sul corpo. Col passare degli anni i tatuaggi sono aumentati e ciascuno di essi ha una storia personale dietro.

Federica Pellegrini oggi

La nuotatrice è un'appassionata non solo di tatuaggi, ma anche di moda: pare abbia in particolare un'irrefrenabile passione per le scarpe. Crescendo, ha potuto affiancare alla carriera sportiva anche quella televisiva. Questo le ha permesso di mostrarsi in una chiave diversa, femminile e glamour, che l'ha resa un'icona di stile e bellezza. Se il suo pubblico era abituato a vederla in tuta o costume e con la cuffia sulla testa (ovviamente in acqua), ha poi potuto ammirare il suo fisico statuario anche in abiti eleganti.

I "colpi di testa" di Federica

Federica Pellegrini ha spesso cambiato il look dei suoi capelli, abituando i suoi fan e ammiratori a numerosi "colpi di testa" drastici, perfettamente in linea con la sua personalità decisa e aperta alle novità. Dai capelli lunghi al bob corto, dalla fila centrale alla frangetta a tendina, ha tanto giocato anche col colore. I suoi capelli, naturalmente biondi, sono stati tinti nel tempo di bianco fino a un più sbarazzino rosa. Non è mancato anche un tanto criticato fucsia che l'ha esposta a parecchie critiche social da parte degli haters.