Per Federica Pellegrini gli ultimi mesi sono stati molto difficili, è risultata positiva al Covid-19 lo scorso ottobre e per diverse settimane è dovuta rimanere in quarantena alle prese con i sintomi della malattia e l'ansia di poter contagiare anche i suoi familiari (come alla fine è accaduto). Ora si è lasciata quell'incubo alle spalle e ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo, dando il via ai preparativi per i Giochi di Tokyo 2021, evento che potrebbe segnare il suo addio al nuoto. Sebbene abbia dichiarato di aver sbagliato a tornare subito in acqua dopo aver sconfitto il virus, è più carica che mai ed è pronta per allenarsi duramente e gareggiare. In occasione delle feste di Natale, però, si è concessa una breva pausa, approfittando del tempo libero per cambiare look in modo drastico: ecco come si è mostrata sui social nelle ultime ore.

Il nuovo taglio di capelli di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è tornata a casa per le feste di Natale, riunendosi alla famiglia a pochi giorni dall'inizio della preparazione per Tokio 2021. Si è scattata foto con i genitori, con i suoi cagnolini, con l'albero addobbato, sfoggiando anche un impeccabile look a tema in total red. La cosa particolare è che ha cambiato drasticamente acconciatura, dicendo addio alla fila centrale e seguendo il trend della frangetta a tendina. Sarà perché aveva voglia di trasformarsi o perché intendeva fare qualcosa di estremo per lasciarsi alle spalle questo terribile 2020, ma la cosa certa è che ci ha dato un "taglio netto", aggiungendo un dettaglio davvero sbarazzino alla sua acconciatura. Riuscirà a prendersi cura del caschetto con la frangia anche quando sarà costretta a bagnare la chioma ogni giorno durante gli allenamenti?

in foto: Il look natalizio di Federica Pellegrini

Il selfie senza trucco in vestaglia

Per la campionessa di nuoto il relax è terminato: a gennaio dovrà tornare a gareggiare per conquistare la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2021. Questo significa che, nonostante le feste non siano ancora finite, lei dovrà ricominciare ad allenarsi duramente.

in foto: La Pellegrini senza trucco

Come ha passato l'ultimo giorno di pausa lavorativa? A rilassarsi tra le mura casa con un look casalingo super comodo. Sui social, infatti, si è scattata un selfie allo specchio con l'armadio alle sue spalle e indosso una vestaglia bianca decorata con delle scritte nere. Ha inoltre rinunciato al make-up, mettendo in mostra uno splendido viso "al naturale". Nella didascalia ha poi scritto: “Ultimo giorno di pacchia e sveglie tardissimo. Bello… tutto molto bello". In quanti si sono ritrovati nella sua stessa situazione al termine del lungo weekend natalizio?