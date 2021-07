Costumi estate 2021: dal maculato di Elisabetta Canalis al bikini di Chiara Ferragni, i modelli da copiare Leopardato, in colori fluo, con effetto uncinetto o stampa paisley: queste sono le tendenze che seguiremo quest’estate in fatto di costumi da bagno seguendo le star. Dall’intero a tinta unita di Michelle Hunziker all’animalier di Elisabetta Canalis, passando per il bikini crochet di Belèn Rodriguez: ecco i modelli più trendy dell’estate 2021.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker, Chiara Ferragni

La divisa dell'estate è solo una: il costume da bagno. Al mare, in piscina o al lago, i corpi si liberano e si fanno baciare dal sole e dall'acqua. Se siete in procinto di partire per le vacanze e cercate idee per gli acquisti dell'ultimo secondo, perché non prendere ispirazione dalle star? Dal costume leopardato di Elisabetta Canalis fino al bikini in colori accesi di Chiara Ferragni, c'è un modello adatto a ciascuna donna e a ciascuno stile. Amate l'eleganza del costume intero? Michelle Hunziker lo sfoggia in versione scollata e total white, da copiare subito. Cercate un'idea originale? Provate il bikini crochet, come quello di Belén Rodriguez, che segue il trend del momento. Ecco i modelli a cui ispirarsi per l'estate 2021.

Il costume animalier di Elisabetta Canalis

Leopardato, zebrato, tigrato: tra i trend dell'estate 2021 c'è sicuramente il grande ritorno dell'animalier. Sarà per il fascino esotico, sarà per la nostalgia degli anni Novanta, fatto sta che il costume più trendy della stagione è sicuramente quello maculato. Lo dimostra Elisabetta Canalis, che su Instagram ha condiviso uno scatto sugli scogli, bellissima e sensuale in un costume monospalla Calzedonia. Dal maculato di Saint Laurent al tigrato super scollato di Bershka, moltissimi brand hanno proposto i loro costumi da bagno animalier, interi o due pezzi.

Elisabetta Canalis in Calzedonia

Il bikini in colori accesi di Chiara Ferragni

In fatto di tendenze la regina è sempre lei, Chiara Ferragni: nelle sue vacanze al mare con la famiglia ha sfoggiato costumi in colori accesi come il fucsia o il verde prato, perfetti per esaltare l'abbronzatura. Se preferite le tinte più delicate, Chiara Ferragni ha la soluzione: tra i costumi più trendy che ha indossato c'è anche un bikini lilla, un'altra delle tinte must dell'estate 2021. In versione soft o fluo, l'estate 2021 è all'insegna del colore: per il total black aspettiamo l'autunno.

Chiara Ferragni

Il costume intero di Michelle Hunziker

Il costume intero da qualche stagione è tornato di moda: è elegante, non sfigura in nessun contesto, e con un paio di pantaloni in tono diventa un ottima alternativa al top. Insomma, è perfetto per allungarsi in spiaggia anche dopo il tramonto. La moda dell'estate 2021 lo vuole monocromo. Dimenticatevi il nero: il più elegante è quello bianco con scollo profondo sfoggiato da Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker

Il bikini crochet di Belen Rodriguez

L'estate 2021 è all'insegna dell'uncinetto-mania: il crochet ha invaso il guardaroba, dai top alle borse, arrivando fino ai bikini. Belén ha lanciato la tendenza mostrando il pancione in un bikini bianco effetto crochet, ma i brand hanno proposto modelli in ogni sfumatura di colore per un'estate vintage.

Belèn Rodriguez con un bikini bianco effetto crochet

Il bikini effetto paisley

Una stampa originale e molto adatta all'estate è sicuramente il paisley, il disegno un po' folk che associamo solitamente alle bandane. Il paisley evoca un mondo di libertà, di viaggi on the road e fonde insieme diversi colori per un effetto molto originale. L'attrice e modella Marica Peregrinelli ha scelto un bikini sui toni del blu proprio con questa stampa, lanciando il trend.