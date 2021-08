Irina Shayk in piscina ci va con il sexy bikini fluo (e gli stivali cuissardes alti alla coscia) La modella russa Irina Shayk si sta godendo le vacanze estive a Ibiza. Nell’isola più festaiola d’Europa ha deciso di sfoggiare un look super sensuale: ha abbinato un costume verde fluo sgambatissimo agli stivali alti in pelle nera. L’accessorio sarà un must del prossimo inverno, ma perché aspettare?

A cura di Beatrice Manca

Se siete stufe di andare in piscina con le solite ciabattine in gomma o con le infradito, Irina Shayk ha la soluzione per voi: perché non azzardare un paio di stivaloni di pelle? Sembra una battuta, ma la super modella ha postato una foto in cui appare sensualissima a bordo piscina, con un bikini verde fluo, un drink in mano e…un paio di cuissard in pelle nera con tacco alto e oblò. Gli stivali altissimi saranno un must del prossimo inverno, ma Irina vuole dimostrare a tutti di essere sempre un passo avanti, letteralmente.

Irina Shayk abbina bikini fluo e stivali

La modella russa si sta godendo le vacanze estive a Ibiza. Nell'isola più festaiola d'Europa ha deciso di sfoggiare un look super sensuale: per un pomeriggio in piscina ha indossato un bikini verde fluo super sgambato, ricordando a tutti che il modello anni Ottanta è di nuovo sulla cresta dell'onda, aggiungendo un tocco personale. Anziché lasciare le gambe libere al sole ha indossato un paio di stivali in pelle nera che arrivano a metà coscia, con il tacco alto e un caratteristico taglio cut-out a oblò sulla parte superiore. Si tratta di un modello firmato Burberry dal prezzo vertiginoso: sulle piattaforme di e-commerce è disponibile a 2.090 euro. Insomma, per un accessorio così speciale non si poteva certo aspettare l'arrivo dell'inverno!