Elodie, dall’abito gioiello alle maxi zeppe: la nuova trasformazione è all’insegna della sensualità Elodie è tra le donne “famose” più richieste del momento: ha lanciato il nuovo singolo Vertigine, ha partecipato alle sfilate milanesi e si è esibita sul palco di Da grande. Non ha mai rinunciato alla sua passione per la moda, rivelando la sua ennesima trasformazione all’insegna del glamour e della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna più richiesta del momento: dopo essersi presa una temporanea pausa dalla musica la scorsa estate, è tornata più in forma che mai e ha lanciato una nuova hit intitolata Vertigine. Per l'occasione si è trasformata in una dea dai capelli ondulati ed extra long, anche se sono stati i look sfoggiati negli ultimi tempi ad averla resa una vera e propria regina glamour. Ha partecipato alle sfilate milanesi, è apparsa sulla prima copertina digitale della storia, si è esibita nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, tutto senza rinunciare allo stile sensuale e trendy che da sempre la contraddistingue.

Elodie alla sfilata Versace in versione Bratz

È ormai da anni che Elodie è diventata una vera e propria musa per Donatella Versace e, in occasione della sfilata della collezione Primavera/Estate 2022 che si è tenuta durante la Milano Fashion Week, ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è presentata nel front-row in versione Bratz, puntando su un originale mini abito "a specchio" sui toni del lilla che ha lasciato le gambe lunghissime e snelle in mostra. Per completare il tutto ha scelto una bandana colorata, una minibag e le iconiche scarpe di raso con la zeppa della stilista (lo stesso modello indossato da Chiara Ferragni e Fedez). I capelli extra long portati ondulati hanno poi completato la sua trasformazione in bambola.

Elodie con la bandana alla sfilata Versace

Il look gioiello di Elodie a Da grande

Pochi giorni dopo aver spopolato alle sfilate milanesi, Elodie è tornata sul palco di Da grande, il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Se la scorsa settimana aveva fatto un tributo a Raffaella Carrà con tanto di look a tema, questa volta ha presentato il nuovo singolo Vertigine lasciando il pubblico senza parole con la sua sensualità. Si è presentata in diretta in total black con un abito gioiello di David Koma, un modello a tubino corto e aderente caratterizzato da maniche lunghe, girocollo e alcuni fori cut-out tempestati di cristalli. Non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, anche se a renderla iper femminile sono stati ancora una volta i capelli extra long da dea.