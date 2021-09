Elodie come Raffaella Carrà: pantaloni a zampa e ombelico in mostra per l’omaggio alla diva Elodie è stata tra gli ospiti speciali della prima puntata di Da grande, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, e per l’occasione ha reso omaggio a Raffaella Carrà. Si è presentata sul palco con un look audace in bianco e cristalli: jumpsuit, pantaloni a zampa e ombelico in mostra per rendere omaggio alla diva.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tornata sul palco e non poteva che farlo in gran stile. Dopo aver lasciato tutti senza parole durante l'evento Heroes all'Arena di Verona, in occasione del quale aveva sfoggiato un'inedita maxi treccia e un audace look total pink, ieri sera ha fatto la sua prima apparizione in tv dopo Sanremo. È stata tra gli ospiti della prima puntata di Da grande, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Alessandro Cattelan, e ha letteralmente spopolato con la sua bellezza e con il suo stile. Ha reso omaggio all'indimenticabile Raffaella Carrà, si è esibita in alcune delle sue hit iconiche e ha interpretato una rivisitazione del Tuca Tuca in compagnia del presentatore. Il look non poteva che rendere omaggio alla diva: ecco cosa ha indossato la cantante.

La jumpsuit di cristalli di Elodie

Raffaella Carrà è stata una delle donne che hanno rivoluzionato il mondo della tv e dello spettacolo e, nonostante siano passati due mesi dalla sua scomparsa, sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di renderle omaggio. Elodie ha deciso di ispirarsi al suo stile anti-convenzionale e sul palco di Da grande si è presentata con indosso un'audace tutina che lasciava l'ombelico in mostra (Raffaella fu la prima star ad apparire in televisione con la pancia nuda negli anni '70). La jumpsuit dell'ex cantante di Amici è firmata AndreaAdamo, è in bianco, decorata con una serie di cristalli sul reggiseno e delle trasparenze sexy sulle gambe, ha i pantaloni a zampa, un taglio cut-out sul ventre e una scollatura generosa sia sulla schiena che sul décolleté. A completare il tutto, tacchi a spillo e un caschetto ondulato e scuro.

Elodie in AndreaAdamo

Elodie, come è nato il tributo custume made a Raffaella Carrà

Come è nato il nuovo look di Elodie? In collaborazione con lo stilista calabrese AndreaAdamo la cantante ha ideato un outfit custom made capace di reinterpretare in chiave moderna l'iconico stile di Raffaella Carrà. Il designer e la stylist di Elodie, Ramona Tabita, hanno rispolverato alcune foto d'archivio e alla fine hanno scelta quella in cui la diva degli anni '70 indossava una jumpsuit con pantalone flair e corpetto decorato con una cascata di cristalli.

La jumpsuit di Raffaella Carrà a cui si ispira il look di Elodie

Sebbene siano passati 50 anni da quando Raffa la sfoggiò, è ancora estremamente attuale: enfatizza la silhouette, le forme e l'innata sensualità di chi la indossa. Chi più di Elodie avrebbe potuto fare un tributo alla femminilità della mitica Carrà?