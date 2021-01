Elodie è più impegnata che mai sul fronte lavorativo e, alla vigilia del suo debutto al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice, ha lanciato un nuovo ed esclusivo progetto. Questa volta, però, la musica non c'entra nulla: essendo ormai considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile, la cantante ha pensato bene di "invadere" l'universo beauty, lanciando la sua prima collezione di trucchi. La linea di ombretti e bronzer per il viso è nata in collaborazione con Sephora e le ha permesso di trasformarsi anche in testimonial della campagna pubblicitaria, apparendo splendida e sexy tra minidress, pantaloni animalier e sandali alla schiava. Nelle ultime ore, inoltre, ha rivelato tutti i dettagli della capsule durante un evento speciale tutto in digitale, presentandosi sul palco con un sensualissimo look total latex.

Elodie con leggings e crop top di latex

Ieri sera Elodie è stata intervistata da Diego Passoni di Radio DeeJay, ha parlato della sua prima collezione di make-up e ha tenuto anche un'esclusiva performance acustica, esibendosi in tutte le hit più famose. Poteva mai rinunciare allo stile durante un evento tanto speciale? Assolutamente no e ne ha approfittato per lanciare il trend dell'inverno 2021, quello dei look total latex. Si è affidata ancora una volta all'audacia di Versace, presentandosi sul palco con indosso un aderentissimo leggings nero, lucido e a vita alta, abbinandolo a un crop top bordeaux sempre di lattice. Oltre a mettere in risalto la silhouette da urlo che la contraddistingue, ha dimostrato il potenziale super glamour del latex. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté con il tacco leopardati, ha poi tenuto i capelli lisci e corti tirati all'indietro con il gel e si è truccata con i make-up pop e colorati della ElodieXSephora. Insomma, ancora una volta la cantante ha dato prova di non avere rivali in fatto di femminilità e di stile.

Total latex per l'inverno, i look a cui ispirarsi

Il trend da seguire durante l'inverno 2021? Quello dei look total latex, lanciati in passerella dalle Maison più famose al mondo, da Saint Laurent a Balmain, che, in pieno revival della moda anni '90, hanno pensato bene di far tornare questa mania provocante e sexy. Anche se all'apparenza si tratta di un tessuto che sembra essere un po' troppo audace, in verità è perfetto per chi vuole enfatizzare il corpo con sensualità. Che si scelga una pencil skirt, un leggings, degli stivali cuissarders o semplicemente un reggiseno, non importa, l'unica cosa che conta è che nel proprio outfit ci sia un dettaglio lucido in lattice. Anche le star ne vanno matte, da Elodie ad Anna Tatangelo, fino ad arrivare alle Kardashian e, al motto di "Latex is the new black", non perdono occasione per fasciare le loro forme con look audaci e provocanti. In quante si ispireranno a loro, seguendo la moda più gettonata e sexy dell'inverno?