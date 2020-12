Quella di Natale è una notte speciale e, nonostante in questo 2020 tutti (o quasi) l'hanno passata in casa solo con i familiari più stretti, non ha perso la sua magia. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che pur di trascorrere le feste con il figlio Nathan è stata disposta ad abbandonare il Grande Fratello Vip, reality che non solo le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico ma che le ha donato anche un'incredibile visibilità. È da quando è uscita dalla casa di Cinecittà che è volata a Monte Carlo ma a raggiungerla nell'enorme casa di lusso fin dal 24 dicembre è stato Flavio Briatore, che è stato lieto di riunirsi alla showgirl e a suo figlio, lasciandosi immortalare per una foto social.

Elisabetta Gregoraci in rosso con gli stivali griffati

Elisabetta Gregoraci poteva mai rinunciare a un look a tema per Natale? Assolutamente no e ancora una volta ha dato prova di non avere rivali quando si parla di stile. Dopo aver spopolato nello studio del GF Vip con il minidress sparkling perfetto per le feste, per la notte del 24 dicembre ha puntato sul più tradizionale rosso fuoco. Ha indossato un elegante abito di raso caratterizzato da un corpetto senza maniche con scollatura incrociata e una gonna a portafoglio con lo spacco che rivelava degli originali collant velati decorati con delle stelline. Per completare il tutto ha scelto i cuissardes neri con i pon-pon di Aquazzura da 1.500 euro, modello che aveva già indossato al GF Vip, gli immancabili bracciali preziosi e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci.

Anche Marzia Gregoraci è appassionata di griffe

Elisabetta è molto legata alla famiglia e lo ha dimostrato una volta uscita dalla casa del GF Vip, quando, dopo aver riabbracciato Nathan, ha rivisto anche la sorella Marzia, che per lei ha organizzato una dolcissima festa a sorpresa con palloncini e foto della sua esperienza su Canale 5.

in foto: Con la sorella Marzia

Non sorprende, dunque, che quest'ultima non abbia esitato a raggiungerla a Monte Carlo il 27 dicembre, immortalando quel momento speciale con uno scatto social. Se Elisabetta ha sfoggiato un minidress di velluto nero con collant velati e décolleté con il tacco a spillo abbinati, Marzia ha preferito un tailleur color panna. Il dettaglio che non è passato inosservato? Anche lei ama il lusso e ha completato l'outfit con le iconiche scarpe Rockstud di Valentino da 720 euro. Insomma, a quanto pare le sorelle Gregoraci non badano a spese quando si parla di stile: anche Marzia sognerà un futuro in tv?