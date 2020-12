Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il Grande Fratello Vip due settimane fa ma, nonostante la lontananza dai riflettori, continua a essere seguitissima sui social. Come già aveva dato prova nella nota casa di Cinecittà, dove ha sfoggiato look da migliaia di euro e preziosi bracciali d'oro e diamanti, ama il lusso, anche se non lo ha mai dato a vedere, basti pensare al fatto che fino ad ora nessuno aveva mai visto gli interni della sua dimora a Monte Carlo, quella di cui tanto si è parlato anche durante il reality di Canale 5. Nelle ultime ore è stata lei stessa a mostrare tutto, documentando su Instagram una divertente serata passata in famiglia con il figlio Nathan Falco e i suoi cuginetti Ginevra e Gabriel, figli della sorella Marzia.

Elisabetta Gregoraci, dopo il GF Vip si gode la compagnia della famiglia

La domenica sera, si sa, ci si lascia sempre travolgere dalla noia e dalla tristezza ma Elisabetta Gregoraci ha trovato il modo di rendere tutto più divertente. Ha infatti organizzando una serata giochi in famiglia, lasciando temporaneamente da parte abiti di paillettes e tacchi a spillo per dare spazio a una tuta total white e a degli stivali di pelliccia. Ha ospitato nella sua casa di Monte Carlo la sorella Marzia con i figli, lasciando i piccoli divertirsi tra karaoke, hoverboard con luci a led e il classico gioco della pallamano. Nathan, Ginevra e Gabriel ne sono stati così felici da aver trasformato l'enorme e sfarzoso salone dell'appartamento in un vero e proprio parco divertimenti.

L'arredamento ricercato della casa a Monte Carlo

Avete mai visto la casa a Monte Carlo di Elisabetta Gregoraci? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare le vostre curiosità, condividendo sui social delle Stories dall'interno dell'abitazione. Si tratta di un immobile extra lusso con stanze ampie e luminose, delle scalinate decorate con eleganti addobbi natalizi e degli arredi ricercatissimi. Solo nel salone ci sono enormi mazzi di fiori, grandi affreschi alle pareti, sculture dorate a forma di violino e di orso, candele e maxi quadri. Nella "sala tv", invece, c'è una grande libreria iper moderna, sulla quale spicca un manuale dedicato alla storia di Chanel. Insomma, la casa del GF Vip in confronto sembra essere un monolocale: durante il reality la showgirl avrà rimpianto la sua spaziosa dimora?